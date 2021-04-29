Серийного квартирного вора задержали в Павлодаре

В Павлодаре 40-летнего мужчину подозревают в серии квартирных краж на два миллиона тенге, передает Polisia.kz.
"Полицейские Южного отдела полиции Павлодара задержали мужчину, подозреваемого в семи квартирных кражах на территории областного центра, совершенные с декабря 2020 года по настоящее время", - говорится в сообщении.
"На преступление 40-летний павлодарец шел в дневное время, когда дома никого не было. Входную дверь квартир открывал путем подбора ключа и скрывался с места преступления. Из жилища похищал, в основном, золотые изделия и деньги. Общий ущерб составил более двух миллионов тенге", – рассказал начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодар.
"Полицейские Южного отдела полиции Павлодара задержали мужчину, подозреваемого в семи квартирных кражах на территории областного центра, совершенные с декабря 2020 года по настоящее время", - говорится в сообщении.
"На преступление 40-летний павлодарец шел в дневное время, когда дома никого не было. Входную дверь квартир открывал путем подбора ключа и скрывался с места преступления. Из жилища похищал, в основном, золотые изделия и деньги. Общий ущерб составил более двух миллионов тенге", – рассказал начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в ИВС города Павлодар.