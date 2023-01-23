Серийного мошенника задержали в Туркестанской области

Аферист предлагал людям помощь в получении безвозмездных субсидий. У каждого из них он выманил от 50 до 100 тысяч тенге.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники Келесского районного отдела полиции задержали очередного афериста, который выманил деньги у сельчан под предлогом помощи в получении безвозмездных субсидий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, в дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратились несколько местных жителей. Потерпевшие пояснили, что некий мужчина предложил им помочь в получении безвозмездных субсидий. У каждого из них аферист выманил от 50 до 100 тысяч тенге.

Данные факты зарегистрировали по ст. 190 УК РК "Мошенничество". Стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемого и доставили в отдел полиции.

На сегодня установлена причастность подозреваемого к 5 фактам мошенничества. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составила около 400 тысяч тенге. Полученные деньги аферист потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". Следствие выясняет его причастность к совершению других аналогичных преступлений.