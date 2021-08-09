Серийную аферистку задержали в Туркестане

В дежурную часть УП города Туркестан с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
.
Со слов женщины, знакомая, войдя в доверие, обещала оформить для нее документы по инвалидности. Так, аферистка выманила 160 тысяч тенге и затем три года водила за нос потерпевшую.
Получив сообщение, стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате ОРМ полицейские задержали жительницу Туркестана, причастную к ряду мошенничества.
Как выяснилось, аферистка вошла в доверие к потерпевшей под предлогом помощи в оформлении инвалидности и в течение трех лет обманывала горожанку, не выполнив обещанного.
Кроме того, мошенница выманила полмиллиона тенге у другой жительницы областного центра, обещая продвинуть ее в очереди на жилье от государства. Однако еще одна жертва мошенничества так и не дождалась ни квартиры, ни возврата денег, а после обратилась за помощью к полицейским.
Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствие выясняет все обстоятельства и причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.