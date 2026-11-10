Серийную мошенницу вновь осудили за аферу с арендой жилья в Астане

За короткий срок от ее мошеннических действий пострадали 13 человек, общий ущерб составил 2,1 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

37-летняя жительница столицы, уже имевшая судимость и отсрочку наказания за аналогичные преступления, размещала на популярной рекламной платформе фейковые объявления о сдаче квартир в разных городах Казахстана, Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.

Представляясь собственницей жилья, она убеждала клиентов переводить ей депозит или предоплату, после чего тратила день на собственные нужды.

«Приговором суда она признана виновной в совершении мошенничества в отношении двух или более лиц; неоднократно (пункты 3 и 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса) и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. С учётом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребёнка исполнение наказания отсрочено на 3 года» , - говорится в сообщении прокуратуры Астаны.

Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объёме.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными при аренде жилья. Во избежание мошенничества необходимо проверять документы, подтверждающие право собственности на квартиру, и удостоверяться в личности арендодателя.

Не переводите предоплату и залог до проверки документов и заключения договора аренды. Помните: осторожность и внимательность помогут защитить ваши денежные средства от мошенников, добавили в надзорном органе столицы.