Серийный налетчик душил и грабил девушек в Алматы

Серийного налетчика задержала полиция Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в полиции Алмалинского района, нигде не работающий 20-летний гражданин А. выходил на "дело" ночью. Встречая по дороге одиноко идущих девушек, захватывал их сзади, душил, а затем забирал все ценные вещи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Жамбылской области, 2002 года рождения. На данный момент установлены три факта грабежа. Один из эпизодов попал на камеры уличного видеонаблюдения. Когда девушки не могли уже сопротивляться, забирал все ценное: мобильники, деньги и скрывался в темных переулках.

Зафиксирован и факт, когда злоумышленник в магазине расплачивается деньгами, которые забрал накануне у потерпевшей.

"Молодой человек дал признательные показания. Сейчас личность фигуранта проверяется на причастность к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу. Проводится досудебное расследование", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.