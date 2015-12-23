​Сертификат на инновации

Инфузионные препараты выпускаются в пакетах и бутылях. Получение еще одного сертификата дает право на запуск компанией SANTO сложного инновационного производства, оснащенного двумя высокотехнологичными линиями, на которых установлено оборудование из Южной Кореи и Швейцарии. «Производство инфузионных препаратов – сложный высокотехнологический процесс, и я горжусь тем, что мы получили данный сертификат, – отметил генеральный директор компании SANTO Ижи Урбанец. – Это подтверждает полное соответствие наших лекарственных средств всем требованиям».