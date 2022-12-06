"Сертификат не отменяет дипломы" – глава Минтруда о внедрении сертификации навыков

Общество

Как пояснили в министерстве, внедрение сертификации, с учетом признания неформального и информального образования, значительно расширит возможности для трудоустройства казахстанцев. Например, человек, умеющий хорошо готовить, при наличии необходимых профессиональных навыков может получить соответствующий сертификат повара и использовать этот документ при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании.

Фото: Kazpravda.kz
В Министерстве труда объяснили новость об отмене требования диплома для устройства на работу

Подробнее на Kursiv Media: https://kz.kursiv.media/2022-12-06/v-ministerstve-truda-obyasnili-novost-ob-otmene-trebovaniya-diploma-dlya-ustrojstva-na-rabotu/

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК объяснили новость о необходимости предъявления сертификатов навыков при трудоустройстве. Как пояснили в ведомстве, сертификация навыков позволит казахстанцам подтвердить свою профессиональную квалификацию, сообщает Kazpravda.kz.

"Некорректная подача информации в ряде СМИ о норме законопроекта "О профессиональных квалификациях", касающейся внедрения системы оценки и сертификации навыков и компетенций, привела к недопониманию новеллы в обществе. Документом предусматривается признание профнавыков, полученных при формальном, неформальном и информальном образовании. Сертификация позволит казахстанцам подтвердить свою квалификацию, но не отменяет дипломы об окончании учебных заведений", - говорится в сообщении минтруда.

Как отметили в министерстве, в последние годы в Казахстане наблюдается тенденция, когда работодателей не всегда устраивает уровень профессиональной подготовки выпускников учебных заведений, и при приеме на работу большая часть из них выдвигают требование о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи.

"Проект закона "О профессиональных квалификациях" свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие Национальной системы квалификаций. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами", - пояснила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Глава МТСЗН добавила, что будет внедрена система сертификации. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования.

"Учитывая некорректную подачу информации в ряде СМИ сообщаем, что внедрение сертификации профессиональных навыков не отменяет дипломы об окончании учебных заведений, а позволяет гражданам подтвердить свою квалификацию для большей востребованности со стороны работодателей", - отметили в МТСЗН.

Законопроектом предусматривается формирование перечня профессий, по которым признание профессиональных навыков и компетенций будет осуществляться в обязательном порядке, то есть, выпускникам учебных заведений и уже работающим специалистам необходимо будет подтвердить свою квалификацию. Предложения для включения в данный реестр будут вноситься госорганами и отраслевыми советами.

По иным профессиям выпускники и работники могут добровольно подтвердить свою квалификацию.

"Внедрение сертификации, с учетом признания неформального и информального образования, значительно расширит возможности для трудоустройства казахстанцев. Например, человек, умеющий хорошо готовить, при наличии необходимых профессиональных навыков может получить соответствующий сертификат повара и использовать этот документ при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании", - объяснили в министерстве.

Сертификация будет осуществляться в специализированных центрах признания квалификаций и будет стимулировать работников совершенствовать компетенции на протяжении всей жизни, добавили в пресс-службе.

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