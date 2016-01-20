​Сертификат от шейха

фото пресс-службы ПГУ

В международной выставке, прошедшей в столице Объединенных Арабских Эмиратов, участвовали восемь стран: Саудовская Аравия, Египет, Оман, Марокко, Бахрейн, Босния, Афганистан и впервые Казахстан. Майса Икласова привезла картины из войлока, выполненные в традиционной технике – текемет, войлочные сувениры.

Причем на выставке демонстрировались не только сами предметы рукоделия, но и процесс их изготовления, проводились мастер-классы. Это было интересно всем: представители казахстанской делегации познакомились с ближневосточными прикладными традициями, а другие мастера и гости в свою очередь смогли соприкоснуться с «духом степей», многовековыми традициями кочевников.

По итогам фестиваля посол Казахстана в ОАЭ Кайрат Лама Шариф вручил павлодарской художнице благодарственное письмо и сертификат от благотворительного фонда шейха Халифа бен Заид Аль Нахаян.