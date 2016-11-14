Сертификаты налогового резидентства РФ будут признаваться в Казахстане – закон
Жания Уранкаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами РК и РФ в рамках Конвенции между Правительством РК и Правительством РФ об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал", передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Основной целью данного Соглашения является упрощение указанной процедуры. На сегодняшний день компетентные органы каждой страны предоставляют своему налогоплательщику сертификат резидентства. Данный документ требует штампа, который обеспечивает легитимность подписи должностного лица на данном документе", – ранее пояснял министр финансов Бахыт Султанов, презентуя проект в Мажилисе.
Документы госорганов одной стороны принимаются на территории государства другой стороны без какого-либо специального удостоверения, в том числе апостилирования или консульской легализации. Такие документы, рассматриваемые на территории государства одной стороны как официальные, пользуются на территории государства другой стороны доказательной силой официальных документов. Порядок признания применяется к документам, выданным уполномоченными органами с 1 января 2011 года.
Напомним, что Соглашение было подписано 22 февраля в Астане и 15 марта в Москве.