Свежий выпуск Сервис для тяги Сергей ОСАНОВ, Астана

На новом предприятии будет обеспечиваться сервисное обслуживание тепловозов северного региона: депо Астана, Караганда, Есиль, Курорт-Боровое.

– С открытием нового сервисного центра сокращаются расходы и время на дислокацию локомотивов. Ведь прежде мы были вынуждены отправлять их за тысячу километров в сервисные центры Аягоз и Сексеул. Первоочередная задача столичного центра – оказание технического обслуживания в объеме СО-1 (замена фильтров, дизельного масла, ревизия оборудования). Здесь также будет проводиться обточка колесных пар и устранение мелких неполадок, – сообщил начальник управления ремонта АО «Локомотив» Елдос Токбергенов.