​Сервис по закону больших чисел

Приводя общую статистику по ЖКХ, Каирбек Ускенбаев отметил, что, согласно данным местных исполнительных органов, общее количество многоквартирных жилых домов (МЖД) в стране составляет 78 657 единиц. Из них в удовлетворительном состоянии находятся 53 089 домов. Количество домов, требующих капитального ремонта, – 20 437, аварийных – 2 176 единиц. За счет средств, выделенных из респуб­ликанского бюджета в рамках Программы развития регионов до 2020 года, отремонтировано 2 669 домов, или 3,4%, за счет возвратных средств – 489 домов, или 3%. В настоящее время управление многоквартирными жилыми комплексами осуществляют в соответствии с жилищным законодательством порядка 14 938 органов управления.

Основное новшество законопроекта – это предложение о соз­дании новой формы управления многоквартирным жилым домом – «объединение собственников имущества», которое будет работать по принципу «один дом – одно объединение – один счет». Кроме того, собственник нежилого помещения будет обязан участвовать во всех общих расходах, относящихся к содержанию коллективного имущества.

– Мы провели много встреч с представителями КСК, на сегодня сформировался большой пул управляющих компаний. И чтобы они не беспокоились по поводу новых правил, следует отметить: никто не собирается их ликвидировать, пере­именовывать или преобразовывать в какие-то другие формы. Наша основная претензия к ним связана с тем, что в идеале КСК должны выступать в качестве уполномоченных организаций от лица владельцев квартир. Но на практике у нас вышло так, что КСК сами собирают деньги, сами тратят и отчитываются сами. Но где общественный контроль? Где прозрачность? – говорит спикер.

Новая схема работы позволит жителям накапливать средства на капремонт только своего дома с возможностью мониторить поступления средств и целевым расходованием денег. При этом КСК должен определиться: либо он останется в виде объединения собственников имущества, или же преобразуется в управляющую компанию, которая будет обслуживать 15–20 и более домов. То есть речь идет о возможности трансформации КСК в более крупную компанию сервисных услуг.

В рамках законопроекта преду­смотрено наделение местных исполнительных органов дополнительными полномочиями, связанными с ремонтом фасадов и крыш жилых домов из средств местного бюджета. Это обусловлено целью придания единого архитектурного облика городу, повышением устойчивости функ­ционирования жилья в зонах подтоплений, ремонтом и заменой лифтов из средств местного бюджета на возвратной основе с последующей компенсацией затрат участниками объединения собственников имущества.

Законопроектом также преду­сматривается совершенствование деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов. В целях недопущения создания финансовых пирамид предлагается упразднить жилищные кооперативы как форму объединения граждан, оставив лишь жилищно-строительные кооперативы, которые предлагается создавать для строительства только одного много­квартирного жилого дома. При этом количество членов ЖСК не должно превышать количество квартир в строящемся жилом комплексе.

Кроме этого, законопроектом предусматривается создание информационной системы ЖКХ для обеспечения контроля со стороны собственников помещений за органом управления объектами кондоминиумов и улучшением взаимодействия между собственниками, управляющих компаний, сервисных организаций и акиматов.