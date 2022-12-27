Сервис по защите от мошенничества лиц с инвалидностью и пожилых появится в Казахстане

Общество , Технологии
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Диасов Ораз
корреспондент

Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка разработало инструмент защиты от мошенничества для лиц с инвалидностью и пожилых людей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Фото: Kazpravda.kz

Речь идет о Методических рекомендациях для банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрофинансовых организаций (кредитные организации).

«Агентство рекомендует кредитным организациям внедрять сервис «вторая рука», когда лицо с инвалидностью или пожилой человек по договоренности с другим клиентом кредитной организации может назначить себе помощника. Помощник, в свою очередь будет получать уведомления о планируемых онлайн-операциях и сможет подтверждать или отклонять их. Если назначенный клиентом помощник заметит какую-то необычную активность, то при выявлении мошенничества может остановить транзакцию, предупредив об этом клиента.

Инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги кредитным организациям рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества», – рассказали в АРРФР.

Кредитным организациям рекомендуется предоставить клиенту опцию не раскрывать в личном кабинете на официальном интернет-ресурсе кредитной организации или в мобильном приложении счета (все счета или отдельные), вклады или карты, устанавливать ограничения по параметрам операций (сумма, количество, закрытый перечень доступных получателей).

Финрегулятор также рекомендует банкам, МФО самостоятельно инициировать отключение сервиса «второй руки» при выявлении признаков и фактов мошеннических действий со стороны помощника с обязательным уведомлением клиента.

Кредитные организации вправе приостановить операции клиента в случае самостоятельного выявления мошеннических действий и провести соответствующие процедуры для минимизации риска потери средств клиента, уточнили в агентстве.

Сервис «вторая рука» ведомство будет апробировать в первом полугодии нового года. Затем планируется внести поправки в нормативно-правовые акты для обязательного его применения в кредитных организациях.

Агентство также будет изучать опыт для распространения этого инструмента на все категории граждан.

 

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