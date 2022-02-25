Сервис поиска работы для фрилансеров планируют запустить в Казахстане

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Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе круглого стола, организованного Комитетом Сената Парламента РК по социально-культурному развитию и науке, проинформировал депутатов о ходе исполнения поручений Главы государства касательно повышения доходов населения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В начале своего выступления министр отметил, что доходы населения, ситуация на рынке труда и вопросы занятости напрямую зависят от показателей экономического роста в целом. Замедление темпов экономического роста приводит к снижению доходов населения.
В последние годы прирост ВВП был обеспечен на 62% за счет сферы услуг, производительность труда в которой значительно ниже, чем в обрабатывающей промышленности. Доля социальных трансфертов в составе доходов населения с 2015 года увеличилась на 12%, а трудовые доходы, напротив, уменьшились на 10%.
«За этот период 37% рабочих мест создано в низкопродуктивных секторах, преимущественно в отраслях с преобладающим государственным участием, таких как образование, здравоохранение, государственное управление. Более половины рабочих мест (55%) относятся к секторам со средним уровнем производительности, в основном к сфере торговли. Только 8% рабочих мест создано в высокопроизводительных отраслях. В результате сегодня 41% занятого населения работает в отраслях с низким уровнем доходов и производительности.
Поэтому основной задачей является наращивание темпов создания стабильных, продуктивных рабочих мест», – подчеркнул Серик Шапкенов.
Глава МТСЗН отметил, что еще одним сдерживающим фактором в повышении доходов населения и занятости является качество трудовых ресурсов.
Так, ежегодно не могут трудоустроиться десятки тысяч выпускников учебных заведений, более 40% трудоустроенных выпускников не работают по специальности. Только 5% от общего занятого населения ежегодно повышают квалификацию, а 95% взрослых не имеют возможности пройти профессиональное обучение. 17% занятых и 21% безработного населения имеют только среднее образование.
«Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается сохранение темпов роста численности населения и увеличение численности рабочей силы. Ожидается, что к 2030 году численность населения достигнет 20,7 млн человек, что на 1,7 млн больше показателя 2021 года. При этом чистый прирост рабочей силы прогнозируется в пределах 387 тыс. человек, для которых потребуется соответствующее количество рабочих мест.
Если в настоящее время доля рабочей силы в общей численности населения составляет 49%, то к 2030 году этот показатель снизится до 46%. То есть нагрузка на занятое население возрастет, а для обеспечения роста уровня жизни необходимо наращивать темпы трудовых доходов», – добавил Серик Шапкенов.
Для решения актуальных вопросов рынка труда МТСЗН совместно с местными исполнительными органами реализуется ряд инициатив по повышению доходов населения и содействию занятости.
Во-первых, реализация национальных проектов, в рамках которых до 2025 года планируется создать более 2 млн рабочих мест, из них 601 тыс. постоянных.
«МТСЗН в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства будут обеспечены меры содействия трудоустройству. Мониторинг создания рабочих мест мы будем осуществлять посредством информационной системы с анализом данных по налогам, пенсиям, социальным отчислениям и электронным трудовым договорам. В ближайшие 4 года на создаваемые рабочие места планируется трудоустроить не менее 500 тыс. безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости», – сообщил министр.
Во-вторых, поддержка предпринимательских инициатив граждан в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства.
«С этого года в проект «Бастау Бизнес» и механизмы предоставления грантов на развитие малого бизнеса внесен ряд изменений. Прежде всего, за счет автоматизации будет обеспечена прозрачность процессов подачи заявок на обучение основам предпринимательства и получение безвозвратных грантов. Также будет осуществлена интеграция молодых предпринимателей в производственные и сбытовые цепочки путем разработки мастер-планов районов и малых городов», – сказал Серик Шапкенов.
Так, до 2025 года обучение предпринимательству пройдут более 120 тыс. человек, гранты на открытие собственного дела получат 80 тыс. молодых людей и представителей социально уязвимых слоев населения.
«В этом году размер гранта в соответствии с поручением Главы государства увеличится с 200 МРП до 400 МРП и составит 1,2 млн тенге. На льготных условиях 20 тыс. человек смогут получить микрокредиты на развитие своего дела. В экономике будет создано дополнительно 55 тыс. рабочих мест», – подчеркнул глава Минтруда.
В-третьих, защита прав самозанятых.
«В настоящее время социальные и трудовые права самозанятых в сфере услуг не защищены без оформления трудовых отношений. Поэтому мы обеспечим защиту прав фрилансеров в платформенной экономике через регистрацию статуса самозанятости на специальной платформе и упрощенную систему налогообложения. Платформа будет предоставлять оптимизированные сервисы для эффективной связи с работодателями, заказчиками», – сообщил министр.
В-четвертых, развитие навыков для повышения производительности трудовых ресурсов.
«В этом направлении очень важным аспектом является принятие Закона «О профессиональных квалификациях» в соответствии с поручением Главы государства. Основной его целью является регулирование вопросов признания квалификации и стимулирование работников к самообразованию», – отметил Серик Шапкенов.
Кроме того, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства предусмотрено 3 вида краткосрочных курсов:
- в организациях профессионального и технического образования, учебных центрах при работодателях по запросам работодателей;
- обучение на рабочих местах с назначением наставника из числа опытных специалистов;
- организация онлайн-обучения на платформе skills.enbek.kz
. Онлайн-обучение было запущено в качестве пилота с 2021 года. На данный момент на портале опубликовано 103 учебных курса, из них 60 бесплатных. Более 15 тыс. человек зарегистрировались на обучение, более 9 тыс. из них завершили обучение и получили сертификаты. Высок интерес к таким курсам, как «Сүтті ірі қара мал өсіру», «Кондитерлік өнімдер әзірлеу», «Құлпынай өсіру».
«До 2025 года около 125 тыс. граждан пройдут краткосрочные курсы по востребованным на рынке труда специальностям и навыкам. Трехсторонние социальные контракты увеличивают шансы на постоянное трудоустройство после окончания обучения», – подчеркнул глава МТСЗН.
В-пятых, специально для каждой целевой группы будут создаваться временные рабочие места с субсидированием заработной платы.
«К примеру, в целях накопления первоначального опыта работы и закрепления на работе для молодежи реализуются проекты молодежной практики, первого рабочего места, договора поколений. Для лиц с инвалидностью и других уязвимых групп организуются социальные рабочие места, где до 50% заработной платы субсидируется из государственного бюджета. Для лиц предпенсионного возраста проектом «Серебряный возраст» предусмотрены общественные работы для граждан, не имеющих специального образования, находящихся на долгосрочной регистрации в органах занятости», – пояснил министр.
К 2025 году планируется довести показатель трудоустройства на постоянную работу после субсидируемых работ до 70%. В связи с этим предусматривается увеличение частного сектора среди предприятий, участвующих в организации временных рабочих мест, расширение базы работодателей.
Данными мерами ежегодно будут охвачены более 120 тыс. граждан (до 2025 года 508 тыс. человек).
В-шестых, полная цифровизация сферы занятости.
Основная цель – кардинальный пересмотр бизнес-процессов и переход на проактивный формат работы. Для этого будет создана Единая цифровая экосистема.
Экосистема будет состоять из следующих сервисов.
1) трудоустройство через enbek.kz
– онлайн-доступ к мерам занятости;
2) skills.enbek.kz
– портал краткосрочных онлайн-курсов;
3) freelance.enbek.kz
– сервис поиска работы для фрилансеров;
4) ehr24.kz
– электронная система регистрации трудовых договоров;
5) business.enbek.kz
– автоматизированная система по оказанию мер по развитию предпринимательства.
Данные сервисы на сегодняшний день разрабатываются специалистами Центра развития трудовых ресурсов, то есть собственными силами Минтруда.