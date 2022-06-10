Фото: Kazpravda.kz
Экономика
"Серые" схемы при экспорте зерна будут искоренять в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Пилотный проект, который препятствует созданию "серых" схем при экспорте зерна, запустили в Казахстане. О его механизмах на брифинге в СЦК рассказал заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Пшеница, которая импортируется из Российской Федерации, зачастую используется в различных "серых" схемах, поскольку там стоимость зерна гораздо ниже и наши экспортеры стремятся закупить ее в сопредельной стране. Для исключения такого рода рисков Комитетом госдоходов совместно с НПП "Атамекен" реализован пилотный проект по упрощенному возврату НДС. То есть тем экспортерам, которые заключат меморандум об участии в данном проекте, возврат НДС будет производиться без проверки и применения штрафных санкций. Пилот призван противодействовать незаконным действиям на рынке", – сказал Кайрат Миятов.

По его словам, пилотный проект предполагает, что возврат НДС будет осуществляться в двух вариантах. Первый – без проведения камерального контроля в течение 15 рабочих дней, при этом необходимо наличие банковской гарантии на сумму налога, который заявлен к возврату из бюджета. Второй – в течение 100 календарных дней после проведения камерального контроля. При этом банковская гарантия не требуется.

"В пилотном проекте никакие штрафные санкции применяться не будут. Начали с рынка зерна, поскольку здесь цепочки поставок предсказуемые и понятные. Кроме того, сами зерновые компании заинтересованы в том, чтобы исключить тех поставщиков, которые применяют "серые" схемы и не выплачивают налоги, тем самым создавая неравные условия для нормальных экспортеров", – пояснил спикер.

К этому часу в пилотном проекте, по его данным, участвуют 20 налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность на зерновом рынке.

Заключение меморандума является добровольным, любая компания может присоединиться к нему: для этого нужно обратиться в НПП "Атамекен" и подписать общие обязательства и подходы, которые нужно будет соблюдать.

Пилот также призван сократить цепочку недобросовестных поставщиков, чтобы сократить звенья поставки и различные непродуктивные расходы. Для этого на базе НПП "Атамекен" был создан информационный ресурс, на котором отображаются сведения о налоговых нарушениях. Это позволяет бизнесу еще до совершения сделок сделать оптимальный выбор поставщика, так как на сайте будет видно, есть ли у потенциального партнера какие-либо расхождения в налоговой отчетности.

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