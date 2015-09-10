Сержант из ВКО признан лучшим воином Содружества

Военнослужащие из шести стран на военной базе "Отар", расположенной в Жамбылской области, состязались в преодолении полосы препятствий, метании холодного оружия и гранат, стрельбе по целям, сообщает Kazpravda.kz
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Орынбек Сандыбеков продемонстрировал блестящие навыки владения автоматом АК-74, глубокое знание военной истории, традиций армий стран СНГ, международного гуманитарного права.
"Соревноваться с лучшими из лучших, честно признаюсь, было нелегко, – рассказывает сержант взвода О. Сандыбеков. – Но у казахстанских воинов на этот раз имелось преимущество: конкурс впервые проходил на родной земле, которая придавала всем нам силы и уверенность в победе".
После окончания службы в армии Орынбек решил продолжить военную карьеру. Начинал он с рядового, за год удостоился звания сержанта. А победой в конкурсе, который прежде проводился на территории России и Беларуси, молодой военный доказал себе и окружающим, что достиг высокого мастерства.
По возвращении в родной город Аягоз победителя ждал автомобиль – подарок от Министерства обороны РК.