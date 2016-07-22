​Сержант – помощник командира

В настоящее время подготовке сержантов в Вооруженных силах Казахстана придается большое значение. Именно младшие командиры выполняют ряд важных задач по укреп­лению боеспособности армии. Это индивидуальная боевая и физическая подготовка солдат, поддержание воинской дисциплины и воспитание военнослужащих, обеспечение безопасных условий прохождения воинской службы, эксплуатация вооружения и военной техники. Для представителей сержантского корпуса разных уровней сегодня на базе Национального университета обороны, Кадетского корпуса МО РК им. Ш. Уалиханова, а также учебных центров воинских частей ВС РК доступны соответствующие курсы обучения.

По итогам занятий, которые проходили на базе высшего военного учебного заведения в течение одного месяца, проведен комплексный экзамен. Успешно прошедшим итоговую проверку, и тем самым подтвердившим свои знания сержантам были вручены свидетельства установленного образца.

Присягнули на верность Родине

В Астане в в/;ч 3660 Национальной гвардии РК состоялось торжественное приведение молодого пополнения к Военной присяге. Воины, призванные летом нынешнего года, прошли курс молодого бойца и встали в единый строй с защитниками Отечества. В этот день личный состав в/;ч 3660 пополнили 85 новобранцев, прибывших из Алматинской и Жамбылской областей.

В торжественном мероприятии приняли участие лица Главного командования Нацио­нальной гвардии, руководители взаимодействующих органов, представители молодежного крыла «Жас Отан», духовенства, ветераны войск, а также родители и родственники молодых воинов. Солдат поздравили командир части полковник Марат Аринов, член совета астанинского городского филиала молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нур Отан» Бидаулет Биманов, заместитель председателя совета ветеранов прапорщик запаса Вячеслав Бырсан, отец рядового Бакир – Закир Ибрагимов.

– Я хочу выразить слова огромной благодарности родителям, которые отправили своих сыновей защищать Родину. Мы живем в мирном государстве, где процветает национальное единство, мир и согласие. Национальная гвардия, как единая боевая семья, стоит на страже Родины. Молодые воины! Высоко несите звание защитника Отечества, дорожите и гордитесь, что служите в сердце нашей страны – Астане, – сказал начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы полковник Савердин Имиров.

В этот же день ряды личного состава в/;ч 6636 пополнили 268 молодых воинов, присягнув на верность Родине.