Сержант – помощник командира Свежий выпуск 454 Дулат МОЛДАБАЕВ

На плацу учебного заведения кадеты первого курса продемонстрировали строевое дефиле и показательные выступления по рукопашному бою. Для гостей организовали экскурсию по расположению учебной роты, музею и лабораторному корпусу.

Кадетский корпус МО РК им. Ш. Уалиханова с момента своего образования выпустил 2 200 младших командиров. Еще 214 сержантов поступили в ряды ВС в текущем году с квалификацией «младший специалист военного управления», удостоверением механика-водителя БМП и водителя категории «В», «С».

