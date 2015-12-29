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​Сержант – помощник командира
Антон СЕРОВ

Такое обучение в отечественных Вооруженных силах провели впервые. В будущем при проведении подобных мероприятий планируется расширение круга тем для изучения и обмена опытом.

Сержанты-инструкторы из Академии сержант-майоров Сухопутных войск Вооруженных сил США провели занятия с преподавательским и сержантским составом по методике обучения личного состава и основам инструкторской деятельности. На занятиях порядка 25 преподавателей и сержантов кадетского корпуса отработали методику подготовки к занятиям, работы в группах, разработку планов-конспектов, организацию самостоятельной работы и оценку обучаемых.

Как известно, Кадетский корпус МО РК им. Ш. Уалиханова осуществляет подготовку по программе начального военного образования младшего командного состава, проходящего службу по контракту на должностях сержантского состава в ВС РК. В прошлом году здесь состоялся самый многочисленный выпуск – 214 младших командиров. Всего из этого учебного заведения вышли 2 224 сержанта по специальности «военное управление». Из них в 2012 году – 206 человек, в 2013-м – 176 и в 2014-м – 181.

Ежегодно армия Казахстана пополняется профессионалами – военнослужащими по контракту. Укомплектованность должнос­тей сержантов и солдат ВС РК военнослужащими по контракту сейчас составляет 71% от штатной численности. В 2015 году повысилось и качество подготовки принятых на воинскую службу по контракту военнослужащих. Положительных результатов удалось достичь благодаря совершенствованию системы отбора, при которой особое внимание уделяется морально-психологическим, профессиональным качествам и состоянию здоровья, включая использование наркотестирования.

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