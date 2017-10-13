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​Сержант – помощник командира
Даулет Елеусизов

Участие в состязаниях на звание лучшего младшего командира приняли сержанты и старшины, победившие в конкурсах, которые уже проходили на уровне видов Вооруженных сил и родов войск, в региональных командованиях, главных управлениях и военно-учебных заведениях. А главной отличительной особенностью от ранее проведенных конкурсов стало участие во Всеармейском конкурсе представителей других военных ведомств. Так, из Службы государственной охраны РК прибыли 6 сержантов, а Национальную гвардию РК представляли четверо наблюдателей. Всего же в конкурсе приняло участие 16 команд из всех регионов страны, набралось 75 сержантов.

Конкурс состоял из шести номинаций – «Лучший сержант вида, рода войск, регионального командования», «Лучший сержант бригады», «Лучший сержант батальона», «Лучший сержант роты», «Лучший сержант взвода», а также «Лучший сержант отделения», то есть танка, боевой машины, расчета, установки. Итоги подводила компетентная конкурсная комиссия. Качественное судейство обеспечивала комиссия Генерального штаба из числа опытных офицеров и сержантов.

В номинации «Лучший сержант регионального командования, рода войск» победу одержал штаб-сержант регионального командования «Восток» Галымжан Таукебаев, лучшим сержантом бригады стал сержант 2-го класса в/ч 14776 Жанат Бегалин, лучшим сержантом батальона (дивизиона) признан сержант 3-го класса батальо­на в/ч 35748 Максат Жаксыбек, звания «Лучший сержант роты» удостоился старший сержант роты в/ч 75488 Самат Абайулы, лучшим сержантом взвода назван сержант взвода в/ч 41433 Ермек Зайлаги, и звание «Лучший командир отделения» завоевал командир отделения в/ч 44736 сержант Арнат Наметов.

В общекомандном зачете первое место заняли сержанты регионального командования «Юг», второе место – младшие командиры из регионального командования «Восток» и третье место – военнослужащие Десантно-штурмовых войск. Конкурсантам-победителям были вручены грамоты и памятные подарки.

Как отмечают организаторы, ежегодное проведение конкурса дает стимул в повышении профессионального мастерства сержантского состава, поднимает дух состязательности, а также позволяет оценивать уровень подготовленности сержантского состава в региональных командованиях и родах войск. Так, в сравнении с результатами прошлого года у конкурсантов отмечаются более высокие результаты практически по всем видам сос­тязаний. Заметно повышение уровня технической подготовки по рукопашному бою. 

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