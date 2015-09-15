Сержант – помощник командира Свежий выпуск 633 Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

Цель сборов – ознакомить с жизнью, бытом и традициями войск в региональном командовании. Всего 45 выпускников были распределены на должности командиров отделений в воинских частях № 40398, № 27943, № 10810 и № 44736. Новоиспеченных сержантов обучали навыкам и методикам, необходимым для обучения и управления солдатами при проведении занятий по боевой подготовке и ежедневных мероприятий в повседневной жизнедеятельности.

В ходе проведения занятий по дисциплинам боевой подготовки большое количество учебного времени было отведено военной психологии и педагогике. При обучении проводились ролевые занятия, где обучаемые, заняв место командиров или подчиненных, разыгрывали различные моменты из повседневной жизнедеятельности. Например, действия сержанта при возникновении конфликтных ситуаций среди подчиненных. Сталкиваясь с созданной преподавателем ситуацией, сержанты самостоятельно принимали соответствующее решение, после чего давали к нему пояснения.

В процессе обучения сержанты принимали активное участие в обсуждении проб­лемных вопросов, касающихся боевой подготовки и воинской дисциплины. Все предметы оценивались по результатам зачетов и тес­тирования.

По итогам сборов среди лучших были признаны младший сержант Е. Даниярбек из в/;ч 40398, выбивший 96 очков при выполнении 4 УКС, и младший сержант А. Кажыбай из в/;ч 44736, набравший наибольшее количество баллов в ходе выполнения нормативов по физической подготовке. В общем индивидуальном рейтинге высокий результат показали младший сержант С. Бекитаев из в/;ч 27943 и младший сержант А. Масяев из в/;ч 10810, набрав средний балл 4,3.

Сержанты выражают высокую готовность к прохож­дению дальнейшей воинской службы в войсках. Как отмечают организаторы, цели, поставленные при проведении учебно-методических сборов, достигнуты. Занимаемой долж­­ности в роли командира отделения выпускники соответствуют.



