​Сержант поможет командиру

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Даулет Елеусизов

Занятия проходили в соответствии с Планом подготовки на 2017 год. Как известно, в казахстанской армии существует институт сержантов, и формируется профессиональный сержантский состав. В подразделениях всех уровней введена штатная должность сержанта взвода, сержанта роты, батальона, полка, бригады. В повседневной боевой учебе результат зависит от личной подготовленности, умения использовать знания и навыки, а также требовательности младшего командира, его авторитета. Сержант – это первый помощник командира.

На сборах сержанты бригад прошли обучение по предметам боевой подготовки, они разрабатывали предложения по вопросам обеспечения безопасности воинской службы, совершенствования системы подготовки личного состава по специальности. Кроме того, участники сборов сдали нормативы по физической подготовке.

По завершении командирских занятий комплексная проверка определила уровень подготовленности и освоения сержантами ­бригад учебной программы. Успешно прошедшие курс обучения получили сертификаты с отражением степени освоения программы.

Командирская подготовка сержантов как первых помощников командиров воинских частей по работе с сержантским и рядовым составом методом сборов прак­тикуется в Вооруженных силах Казахстана с 2011 года. Такой вид обучения является одним из элементов боевой подготовки и предназначен для обретения военнослужащими командного звена необходимых знаний, умений, навыков и командирских качеств для исполнения должностных обязанностей в повседневной деятельности и в ходе боевых действий, при изучении новых видов вооружения и военной техники, методик подготовки и проведения занятий с личным составом.

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