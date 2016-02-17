Сержантов-контрактников проверят на соответствие занимаемым должностям

Аттестация сержантского и рядового составов, проходящих службу по контракту, назначена на период с 1 марта по 1 ноября 2016 года во всех воинских частях и подразделениях Вооруженных сил, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны.
"Главные цели и задачи аттестации – дать всестороннюю и объективную характеристику профессиональным и личным качествам, потенциальным возможностям каждого военнослужащего, определить соответствие аттестуемых военнослужащих занимаемым должностям и перспективу их дальнейшего служебного использования. В ходе аттестации будет определена целесообразность продления сроков службы военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, определены направления совершенствования подготовки и переподготовки обучения военнослужащих и сформирован кадровый резерв для продвижения по службе или направления на учебу", – сообщили в оборонном ведомстве.
Экзамен будет проведен в четыре этапа.
К настоящему моменту во всех воинских частях созданы аттестационные комиссии, которые займутся рассмотрением аттестационных материалов, составленных на военнослужащих, и принятием соответствующих решений по дальнейшему прохождению ими службы.
При подготовке и составлении аттестаций будут учитываться результаты психологического тестирования, сдачи зачетов по предметам боевой подготовки, наличие классной квалификации, характеристика и рекомендации от непосредственного начальника.
По итогам аттестации будет составлен резерв сержантов (старшин) и солдат (матросов) для выдвижения на высшие должности и направления на учебу.
"В 2015 году аттестацию проходил офицерский состав Вооруженных сил Казахстана. 97,4% из 100% аттестуемых подтвердили свое соответствие занимаемым должностям. Это своеобразная переэкзаменовка, цель которой – определить профессиональные, деловые и личные качества, потенциал каждого офицера, соответствие его занимаемой воинской должности", – напомнили в пресс-службе МО.
