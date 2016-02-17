Сержантов-контрактников проверят на соответствие занимаемым должностям

Общество
Аттестация сержантского и рядового составов, проходящих службу по контракту, назначена на период с 1 марта по 1 ноября 2016 года во всех воинских частях и подразделениях Вооруженных сил, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны.

"Главные цели и задачи аттестации – дать всестороннюю и объективную характеристику профессиональным и личным качествам, потенциальным возможностям каждого военнослужащего, определить соответствие аттестуемых военнослужащих занимаемым должностям и перспективу их дальнейшего служебного использования. В ходе аттестации будет определена целесообразность продления сроков службы военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту, определены направления совершенствования подготовки и переподготовки обучения военнослужащих и сформирован кадровый резерв для продвижения по службе или направления на учебу", – сообщили в оборонном ведомстве.

Экзамен будет проведен в четыре этапа.

К настоящему моменту во всех воинских частях созданы аттестационные комиссии, которые займутся рассмотрением аттестационных материалов, составленных на военнослужащих, и принятием соответствующих решений по дальнейшему прохождению ими службы.

При подготовке и составлении аттестаций будут учитываться результаты психологического тестирования, сдачи зачетов по предметам боевой подготовки, наличие классной квалификации, характеристика и рекомендации от непосредственного начальника.

По итогам аттестации будет составлен резерв сержантов (старшин) и солдат (матросов) для выдвижения на высшие должности и направления на учебу.

"В 2015 году аттестацию проходил офицерский состав Вооруженных сил Казахстана. 97,4% из 100% аттестуемых подтвердили свое соответствие занимаемым должностям. Это своеобразная переэкзаменовка, цель которой – определить профессиональные, деловые и личные качества, потенциал каждого офицера, соответствие его занимаемой воинской должности", – напомнили в пресс-службе МО.

Популярное

Все
Вертолет МЧС экстренно доставил младенца в Кызылорду
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Двух туристов спасли на пике Сатпаева
Акмолинского школьника ударил ножом бывший одноклассник
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Триумфальный Кубок Победы
Погода в Казахстане ухудшится в отдельных регионах
Экономика открытых дверей: в Казахстане упрощают правила въезда
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Базу «Казавиаспас» модернизировали в Павлодаре
Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500
Женская сборная Казахстана по хоккею стала призёром ЧМ
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Участковый на селе – опора
Ответственное и осознанное участие
Внимание к избирательным процессам растет
Поздравили фронтового связиста

