Сержанты казахстанской армии осваивают методы индивидуально-воспитательной работы

Десятидневный обучающий курс подготовки инструкторов по организации индивидуально-воспитательной работы организован Министерством обороны впервые и проводится в городе Щучинске в Военном колледже. В нем принимают участие более 40 сержантов со всех воинских гарнизонов.

Сержантский корпус – это фундамент профессиональной армии. От профессионализма сержантов во многом зависят боевая выучка, состояние воинской дисциплины в подразделениях и морально-боевой дух личного состава.

Основная цель проведения мероприятия – повышение квалификации сержантского состава и его воспитательной роли при работе с военнослужащими.

В программу курса повышения квалификации включены занятия по поддержанию воинской дисциплины в подразделениях, выявлению и решению проблемных вопросов личного состава, профилактике и локализации конфликтов между военнослужащими. Большая роль отводится развитию лидерских качеств, финансовой грамотности, противодействию коррупции и работе с ситуативными кейсами. В теории и на практике сержанты изучают ораторское мастерство, основы этики и психологии отношений, как на службе, так и в кругу семьи.

Методика занятий сочетает семинары, групповые занятия, медиа-презентации, дискурсную форму обучения и методы ролевой игры. В проведении курса повышения квалификации задействованы профессиональные психологи, коучи, которые не только проводят мастер-классы по наиболее актуальным темам, но и мотивируют обучаемых, раскрывают их потенциал.

Занятия с сержантским составом продлятся до 27 мая текущего года. По возвращении в воинские части обученные инструкторы, получившие соответствующие сертификаты, будут передавать знания другим сержантам подразделений.