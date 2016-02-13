Сержанты от Минобороны РК пройдут 7 уровней обучения
Семь уровней обучения проходят сержанты Вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Курсы проводятся на базе учебных центров и воинских частей, в Кадетском корпусе МО РК и Военном институте Сухопутных войск, а также в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Лидера нации. Продолжительность обучения составляет один месяц, за исключением сержантов бригад, баз, полков, которые учатся 1,5 месяца.
Так, 1 февраля курсы повышения квалификации сержантов рот и взводов начались на базе Кадетского корпуса МО РК. Они закончатся 2 марта. За месяц будут обучены 77 сержантов ВС РК.
"Курсовая подготовка является формой профессионального обучения военнослужащих. Она включает повышение профессионального уровня, квалификации и переподготовку, направленную на совершенствование их военных знаний, практических навыков в объеме занимаемых должностей. Для сержантского состава Вооруженных сил страны предусмотрены 7 уровней подготовки. Это базовый курс сержанта. Он предназначен для командиров отделений боевых машин, экипажей, орудий, расчетов. Последующие шесть уровней – курсы, начиная от сержантов взвода и инструкторов по боевой подготовке, занимающихся подготовкой молодого пополнения, до курсов сержанта роты, батальона, штаба и бригады", – уточнили в Минобороны.
Сержантский корпус, добавили в пресс-службе, – это основа армии, качественная профессионализация которого сегодня является одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил страны. "Высокий профессионализм и компетентность – только при наличии этих качеств сержанты могут качественно обучать подчиненный личный состав и руководить", – отмечают в МО.