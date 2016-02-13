Общество
Сержанты от Минобороны РК пройдут 7 уровней обучения
Семь уровней обучения проходят сержанты Вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства. 

Курсы проводятся на базе учебных центров и воинских частей, в Кадетском корпусе МО РК и Военном институте Сухопутных войск, а также в Национальном университете обороны имени Первого Президента РК – Лидера нации. Продолжительность обучения составляет один месяц, за исключением сержантов бригад, баз, полков, которые учатся 1,5 месяца. 

Так, 1 февраля курсы повышения квалификации сержантов рот и взводов начались на базе Кадетского корпуса МО РК. Они закончатся 2 марта. За месяц будут обучены 77 сержантов ВС РК. 

"Курсовая подготовка является формой профессионального обучения военнослужащих. Она включает повышение профессионального уровня, квалификации и переподготовку, направленную на совершенствование их военных знаний, практических навыков в объеме занимаемых должностей. Для сержантского состава Вооруженных сил страны предусмотрены 7 уровней подготовки. Это базовый курс сержанта. Он предназначен для командиров отделений боевых машин, экипажей, орудий, расчетов. Последующие шесть уровней – курсы, начиная от сержантов взвода и инструкторов по боевой подготовке, занимающихся подготовкой молодого пополнения, до курсов сержанта роты, батальона, штаба и бригады", – уточнили в Минобороны.

Сержантский корпус, добавили в пресс-службе, – это основа армии, качественная профессионализация которого сегодня является одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил страны. "Высокий профессионализм и компетентность – только при наличии этих качеств сержанты могут качественно обучать подчиненный личный состав и руководить", – отмечают в МО.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
В интересах народа
Астана как символ перемен
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Обед стал дороже
Быстро движимая недвижимость
С санкции суда
Шаг к демократии
Новая политическая модель – условие для экономического развития
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Плохие дороги: причин не счесть
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Общество , Образование
Отслужившие в армии смогут поступать в вузы без ЕНТ
Общество
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
Налоги , Общество
Мошенники просят уплатить налоги на имущество и транспорт к…
Общество
Детские омбудсмены назначены в регионах Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]