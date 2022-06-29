Сессия сдана

Сенат в ходе завершающего во второй сессии пленарного заседания под председательством Маулена Ашимбаева рассмотрел обширную повестку, приняв ряд важнейших для Нового Казахстана законов, а также подвел итоги сессии.

Подводя итоги заключительного заседания текущей сессии, председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что этот парламентский сезон был насыщен значимыми событиями и фундаментальными изменениями.

– В начале года наша страна столкнулась с беспрецедентными вызовами. Трагические январские события и глобальная геополитическая напряженность потребовали новых подходов и решений в системе государственного управления. В этой связи Президент страны инициировал пакет комп­лексных реформ, которые определили также ключевые приоритеты законодательной деятельности. Начата реализация системных политических преобразований и проведена конституционная реформа. Большинство граждан, участвовавших в республиканском референдуме, поддержали предложенные поправки в Конституцию и инициативы Президента страны. Таким образом был заложен прочный фундамент для создания справедливого Нового Казахстана, – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что в период работы второй сессии Парламентом совместно с Правительством были приняты 78 законов, направленных на усиление социальной защиты казахстанцев и дальнейшее социально-экономическое развитие страны.

– В ходе сессии акцент был сделан на своевременном законодательном обеспечении реализации комплексных мер по повышению благосостояния граждан и общественно-политических инициатив. Были приняты нормы, направленные на уменьшение социального неравенства в обществе и оказание всесторонней поддержки людям с особыми потребностями. В целях исполнения поручений Президента страны сенаторы использовали право законодательной инициативы, и в ходе первой сессии депутатами Сената было инициировано 7 законопроектов, во время второй сессии – 18. Считаю, что и в будущем нам важно продолжать поддерживать такой темп работы и динамику, – резюмировал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что кроме традиционных еженедельных заседаний палаты в ходе сессии в стенах Сената было проведено два парламентских слушания, четыре правительственных часа, на которых обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, молодежной политики, совершенствования межбюджетных взаимоотношений, развития внутренней и внешней торговли, газификации регионов.

Вместе с тем было организовано около 30 «круглых столов», более 10 выездных заседаний комитетов, а в ходе поездок сенаторов по регионам проведено более 500 встреч с населением. Спикер Сената отметил, что палата и в дальнейшем продолжит активно работать над законодательным обеспечением системных реформ, инициированных Главой государства.

Сенаторы приняли в двух чтениях поправки по вопросам противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования с сопутствующими изменениями и дополнениями в КоАП. Законы направлены на совершенствование правовой базы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Речь идет об актуализации системных и практических подходов к предупреждению, обнаружению и пресечению преступных действий в этой области.

Также предлагается установить обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников, замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъек­тов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Парламентарии приняли законы, касающиеся вопросов противодействия деятельности финансовых пирамид: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

Комментируя принятие законов, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что деятельность финансовых пирамид в настоящее время является одной из острых проблем общества. В связи с этим он подчеркнул важность совершенствования действующего законодательства по борьбе с мошенничеством с учетом современных вызовов:

– Принятые законы предусматривают введение наказания за рекламирование финансовых пирамид и усиление ответственности за создание и управление такими организациями. Эти законы повышают защиту граждан от участия в незаконных финансовых и инвестиционных пирамидах. Мы также надеемся, что новые нормы снизят социальную напряженность среди граждан, пострадавших от финансовых пирамид.

Депутаты также рассмотрели и приняли в двух чтениях

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопас­ности и образования».

– Принятый закон направлен на создание законодательной базы для расширения использования инновационных цифровых технологий при принятии управленческих решений. Законом предусмотрены также меры по повышению качества связи в сельской местности и снижению затрат граждан и бизнеса на получение государственных услуг, – прокомментировал Маулен Ашимбаев принятие закона.

Кроме того, рассмотрели сенаторы и вопрос об избрании кандидата на должность судьи Верховного суда. По представлению Главы государства на эту должность депутаты избрали Еркеш Маукенову.

Вместе с тем в ходе заседания палаты сенаторы освободили от занимаемой должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Рашита Ахметова.

Также сенаторы озвучили свои депутатские запросы.