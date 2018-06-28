Сессия социальной модернизации

Отметив, что в своей работе мажилисмены руководствовались прежде всего стратеги­ческими приоритетами, которые были определены Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в Послании народу Казахстана, Нурлан Нигматулин привел ряд конкретных цифр.

Спикер Мажилиса, в частности, рассказал, что в течение сессии было проведено 38 пленарных заседаний Мажилиса, на которых обсуждено 263 вопроса. На рассмотрении палаты находилось 128 законопроектов, из которых 91 одобрен и направлен в Сенат.

– Именно в период третьей сессии Глава государства на совместном заседании палат Парламента обнародовал свои Пять новых социальных инициатив. И нами были рассмотрены и приняты законы, направленные на реализацию этих масштабных программ. То есть третья сессия, можно сказать, стала сессией социальной модернизации. В целом нами было одобрено много важных законопроектов, направленных на реализацию стратегического курса Главы государства, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Председатель палаты также отметил, что, кроме законо­творческой работы, проведены 18 «правительственных часов», 2 парламентских слушания, 13 «круглых столов», 21 выездное заседание профильных комитетов Мажилиса и 3 международные конференции.

Депутаты Мажилиса активно развивали международное и межпарламентское сотрудничест­во, выступали на диалоговых площадках различных международных организаций, отстаивая принципиальную позицию страны по тем или иным вопросам.

– Сессия завершается. Но впереди у нас выезды в регионы для встреч с избирателями. И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы должны учесть в нашей с вами дальнейшей законотворческой деятельности, – сказал Нурлан Нигматулин.

Повестка пленарного заседания не ограничилась подведением итогов. Под занавес депутаты одобрили ряд документов. Так, «добро» Мажилиса получила ратификация Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства – члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства – члена Евразийского экономического сообщества.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, законопроект подготовлен для реализации Концепции согласованной социальной политики государств в части укрепления сотрудничест­ва в области безопас­ности и охраны труда, а также защиты прав граждан, пострадавших в результате несчастного случая. Если конкретнее – на пространстве ЕАЭС упростят процедуру получения компенсации работникам от нес­частных случаев. Касается это граждан Респуб­лики Казахстан, Российской Федерации, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

– Соглашение призвано закрепить порядок расследования ­несчастных случаев с гражданами, не только осуществляющими трудовую деятельность в период соответствующей служебной командировки, но и трудоустроенными самостоятельно, а также на основании организованного набора рабочей силы. В целом можно сказать, что порядок расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с гражданами одного из государств – членов ЕАЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства – члена ЕАЭС, устанавливается в соответствии с законодательством государства трудоустройст­ва, – пояснила она.

По ее словам, при этом соглашением утверждена единая для стран – участниц ЕАЭС форма акта о несчастном случае на производстве.

– По окончании расследования работодатель обязан выдать работнику, пострадавшему от несчастного случая, или его доверенному лицу акт о несчастном случае. При этом один экземп­ляр акта отправляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства. По окончании расследования группового несчастного случая, несчастного случая с тяжелым или со смертельным исходом акт вместе с материалами расследования направляется уполномоченному органу государства, гражданином которого является пострадавший, – сказала глава ведомства.

Мадина Абылкасымова добавила, что документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая, или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран – участниц ЕАЭС, принимаются другими странами ЕАЭС без легализации. Возмещение вреда пострадавшему осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Депутаты, подчеркнув, что ЕАЭС – это прежде всего свободное движение трудовых ресурсов, и страны-участницы заинтересованы, чтобы интересы граждан, работающих в других странах организации, были защищены в том числе от несчастных случаев, все же попросили прояснить ряд моментов. Так, Альберт Рау усомнился, что закрепленная в проекте норма о том, что акт расследования несчастного случая будет передаваться без легализации и утверждаться только работодателем, способствует справедливому расследованию инцидентов.

– Знаете, наши горняки вербуются до Чукотки, там шахты золоторудные, условия позапрошлого века. Насколько наш гражданин будет защищен от необъективного формального расследования? – спросил в связи с этим мажилисмен.

Однако Мадина Абылкасымова тревогу депутатов развеяла. Да, в соглашении предусмотрено, что акт заполняется для работодателя, но на основе материа­лов расследования, которое по умолчанию должно быть объек­тивным. А объективным оно будет по умолчанию потому, что порядок извещения, формирования комиссии, сроки расследования регулируются в соответствии с законодательством сторон подписантов данного соглашения.

– Мы в процессе ратификации, проведения всех внутригосударственных процедур смотрели трудовое законодательство всех пяти стран, которые подписали соглашение, у всех в трудовом законодательстве четко регламентирован порядок создания комиссии, сроки проведения комиссии и необходимых экспертиз и участия государственных инспекторов. Самое главное то, что акт заполняется на основе материалов расследования и акт по результатам расследования передается в государственную инспекцию труда страны трудоустройства. Если это несчастный случай, с тяжелым исходом, групповой или смерть, то он также направляется в государственную инспекцию труда страны, откуда прибыл трудовой иммигрант, – сказала министр.

Палата одобрила также ратификационный законопроект – поправки в Соглашение Казахстана с Узбекистаном об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. Поправками взаимодействие налоговых служб Казахстана и Узбекистана будет укрепляться. Как отметил, представляя проект, министр финансов Бахыт Султанов, учитывая внесенные изменения в модельную конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития, казахстанская сторона предложила внести изменения в Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об избежании двойного налогообложения.

– Протокол ставит цель укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств, расширив обмен информацией на все виды налогов, применять меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов, предусмот­ренные внутренним законодательством, и устранить проблемы двойного резидентства по юридическим лицам, – сказал Бахыт Султанов.

Кроме того, протоколом актуализированы наименования налогов, на которые распространяется соглашение, уточнены положения статей «Проценты» и «Роялти», «Независимые личные услуги» и другие.

И, согласно повестке, во втором чтении Мажилис одобрил поправки по вопросам рекламы. Проектом вводится поэтапный переход по сокращению теле- и радиоканалами объема коммерческой рекламы в вечернее время. Так, предлагается сократить объем рекламы с 1 января 2019 года не более 20%, говорится в заключении Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Также есть норма о безвозмездном размещении на ТВ и радио социальной рекламы до 10 роликов в день. Проектом вводится снятие ограничения на использование изображения детей в социальной рекламе.

На пленарном заседании депутаты взяли в работу ратификационный законопроект – Согла­шение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС. Реализация согла­шения позволит Казахстану усовершенствовать законодательство в сфере испытания сортов и семеноводства, расширить доступ на рынок семян в рамках ЕАЭС, обеспечить развитие селекции и семеноводства. Это скажется на повышении конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции. Эти проекты депутаты рассмотрят уже в следующей сессии.

А в пятницу, 29 июня, депутаты соберутся на совместное заседание обеих палат Парламента.