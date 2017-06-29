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Сессию сдали
Лаура Тусупбекова
Как отметил спикер Нурлан Нигматулин, в прошедшую сессию Парламенту довелось заниматься вопросами, которые по праву можно назвать историческими.

– Мы вместе с коллегами из Сената приняли историческую Декларацию 25-летия Независимости Республики, в которой выражена твердая приверженность стратегическому курсу Елбасы и показана исключительная роль Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Независимого Казахстана, – сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса также напомнил, что в этот период
Нурсултан Назарбаев инициировал процесс политической модернизации через конституционную реформу.

– Таким образом, вторая сессия стала сессией политической модернизации. В ходе нынешней сессии мы приняли много важных законов, необходимых для реализации стратегического курса Главы государства, – отметил спикер.

По его словам, с сентября по июнь было проведено 38 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 226 вопросов, что говорит о содержательности и насыщеннос­ти этой поры.

– За этот период палата одобрила и направила в Сенат 84 законопроекта. Проведено 16 «правительственных часов», 2 парламентских слушания, 25 «круглых столов», 17 выездных заседаний комитетов Мажилиса и 4 международных научно-практических конференций, – сказал председатель Мажилиса.

Нурлан Нигматулин также отметил, что депутаты палаты активно использовали свое конституционное право законодательной инициативы, в рамках которого разработано и внесено 15 инициа­тивных законопроектов, 10 из которых уже приняты и 5 находятся в работе.

Спикер Мажилиса отметил и новый формат работы. Отныне все проекты законов размещаются на официальном сайте Мажилиса, там же публикуются депутатские запросы и ответы на них государственных органов. На заседаниях рабочих групп в обсуждении законопроектов участвуют представители НПО, непарламентских партий и СМИ. Также отмечено, что все пленарные заседания Мажилиса и «правительственные часы» проходят в режиме онлайн-трансляции.

– Подобный формат позволил нам сделать работу Мажилиса еще более открытой и еще более транспарентной, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Согласно повестке, мажилисмены одобрили ратификационный законопроект – Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами – членами ЕАЭС. Как отметил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Демеу­ов, соглашение регламентирует порядок ввоза и вывоза служебного и гражданского оружия в рамках стран ЕАЭС.

– Данный документ предусмат­ривает обязательный разрешительный порядок на основании единого документа по форме, утвержденной Евразийской экономической комиссией. Для всех государств – членов ЕАЭС – единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенного и ограниченного перемещением по взаимной торговле, взаимодействие уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах. Ратификация соглашения позволит уполномоченным госорганам государств – членов ЕАЭС оперативно осуществлять в полной мере контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, – сказал Марат Демеуов.

Действие Соглашения распространяется на юридических лиц, физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перемещение гражданского оружия в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Кроме того, касается и физлиц, осуществляющих перемещение гражданского или служебного оружия, полученного на основании наградных документов.

Поясняя депутатам процедуру выдачи разрешительных документов, вице-министр Марат Демеуов сообщил, что лица, выезжающие на охоту в одну из четырех стран, заранее берут разрешение на выезд для охоты в эту страну.

– Но чтобы вести учет и конт­роль, за 10 дней до выезда они уведомляют территориальные органы с приложением тех документов, оснований для разрешения выез­да. Упрощенный порядок сделан для того, чтобы развить охотничий туризм, – пояснил вице-министр.

Отвечая на вопрос депутата Марата Бопазова о том, можно ли подать заявку на получение разрешения электронным способом, Марат Демеуов отметил, что такой документ можно получить в том числе и через электронное правительство.

Депутаты палаты приняли также редакцию межпалатной Согласительной комиссии по поправкам относительно вопросов местного самоуправления. Рассмотрены также поправки Сената касательно внесения изменений и дополнений в некоторые казахстанские законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК. Таким образом, законы считаются принятыми Парламентом.

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