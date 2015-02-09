Сестринская линия Галия ШИМЫРБАЕВА, Алмат МУХАМЕДЖАНОВ

Свой маленький бизнес три сестры Байтлеуовы начинали в эпоху перестройки.

– К тому времени с разницей в несколько лет мы окончили институты, – рассказывает Роза Байт­леуова, средняя из трех сестер. – Я и наша старшая, Алия, – выпускницы политехнического, младшая, Улбала, училась на экономическом факультете сельскохозяйственного института. Перестройка в разгаре, работы нет, а у нас уже пошли дети. И мы решили заняться шитьем. Нет, страстью с самого рождения к этому делу мы не пылали, заниматься им стали от безысходности, а мастерство пришло с годами.

Первым нашим товаром, сшитым своими руками, были шубы, мы их возили на продажу в Россию. Потом перешли на пальто, с ними вышли на Алматинскую барахолку. Затем решили заняться индпошивом. Года три-четыре работали у старшей сестры швеями, сама Алия выступала закройщицей. Чтобы привлечь клиентов, работали за сущие копейки, денег едва хватало на весьма скромную жизнь. Как вырваться из нищеты? Этот вопрос крутился в голове день и ночь. И в одно прекрасное утро мы заявили старшей сестре, что отделяемся от нее.

Это был 2004 год. Пошли для начала искать помещение для мастерской. На рынке в районе ВДНХ открывались как раз новые торговые павильоны, и там имелись свободные бутики. Взяв в аренду за сто долларов один из них, купили в складчину швейную и оверложную машинки. Занимались подгонкой и ремонтом одежды, появились клиенты, но радости было мало – заработанных денег хватало в основном только на аренду.

Опять стали мучиться вопросом: что делать? И я решила освободить одну из комнат в своей трехкомнатной квартире под мастерскую. Но проблемы все не заканчивались – Улбала ездила на работу из Талгара. А это вечная нехватка времени, усталость, нервы… И мы решились – взяли ипотеку и купили для нее трехкомнатную квартиру на первом этаже в том же доме, где жила я с семьей. Мастерскую перенесли туда, половину громадной суммы – 100 тысяч в месяц! – погашало предприятие, половину – Улбала и ее муж.

Поработали год-два в ее квартире и опять стали донимать теснота и неудобство. Решили взять еще одну ипотеку для покупки помещения под полноценную мастерскую. Конечно, это был страшный риск – банк ведь берет немаленькие проценты, но аренда еще хуже – там деньги выбрасываются на ветер, а здесь хоть мастерская с оборудованием достанутся детям. Тем более что моя дочь, как бы я ни противилась (шить – дело нелегкое), пошла по моим стопам – учится в академии имени Жургенова на дизайнера одежды.

Это сейчас клиенты относятся к нам очень уважительно и с доверием. Но чего это стоило! Поначалу они придирались к каждому шовчику, в свой адрес мы выслушивали много нареканий и упреков и совсем мало – благодарнос­тей. И не без оснований. Мы ведь, думая, что привлечем больше клиентов, брались в первые годы за все: пошив и мужской, и женской одежды, мелкий ремонт, подгонку... Ничего не успевали, от вороха невыполненных вовремя заказов рябило в глазах, и наступил момент, когда поняли: если хочешь делать что-то хорошо, то надо остановиться на чем-то одном. И, отказавшись от всего остального, выбрали индивидуальный пошив женской одежды. И дело пошло на лад.

Научились мы к тому времени и умению внимательно выслушивать клиентов. Большинство говорит обычно: «Вы – мастер, вы и думайте, что мне будет к лицу». Сейчас, правда, стало намного легче с выбором фасона – люди приносят фото, скопированные с Интернета. Стало, например, модным заказывать вечерние платья, как у известных актрис, когда они проходят, к примеру, по красной дорожке Каннского фестиваля. Также заметили, что в отличие от прошлых лет, когда в ходу была немнущаяся и ноская синтетика, сейчас женщины стали присматривать натуральные ткани. Это говорит о том, что люди стали и состоятельнее, и грамотнее.

Что касается конкуренции, то до последнего года считали, что наше ателье вне ее, и даже о рекламе нашего предприятия не задумывались вообще. Но сейчас стали быстро появляться новые фирмы, многие из них выставляют свою продукцию в Инстаграме. И мы тоже, шагая в ногу со временем, вслед за ними стали осваивать интернет-пространство.

В наших планах – заниматься не только индпошивом, но и запустить свою линию готовой одеж­ды со знаком «Сделано в Казахстане».