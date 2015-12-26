​Сестры продали ребенка

Родным сестрам, одной из которых 26 лет, а второй – 29, было предъявлено обвинение за продажу несовершеннолетних детей. Шестой ребенок, родившийся в семье старшей сестры, от которой накануне ушел супруг, оказался не нужным. Продать его помогла младшая сестра, найдя покупателя через Интернет. К слову, у нее самой трое детей и нет мужа.

Желающие приобрести двухмесячного мальчика нашлись практически сразу. Сделку оформили у нотариуса (!), получив за ребенка 200 тыс. тенге и комплект золотых сережек. Новая семья сразу же увезла ребенка в другой регион.

Судьбу оставшихся без родителей детей теперь будут решать органы опеки и попечительства. Скорее всего, их отправят в детский дом.