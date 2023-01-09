Сеть АЗС незаконно работала в Карагандинской области

В Карагандинской области 3 автозаправочные станции работали без лицензии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства финансов Казахстана.

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Три АЗС, продававшие горюче-смазочные материалы без соответствующей регистрации в органах государственных доходов, выявил в городе Балхаше и на трассе Караганда – Екатеринбург Департамент госдоходов по Карагандинской области.

«Общий объем нефтепродуктов неизвестного происхождения, находящихся в незаконном обороте, составил 15 тысяч литров.

По факту возбуждено административное производство, которое будет рассмотрено в суде», – отметили в Минфине.