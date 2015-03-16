Север весенний

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Любой, даже далекий от земледелия человек, знает: перво-наперво следует определить, чем сеять, что сеять и как сеять. А также прикинуть, как с увлажнением полей будет. Последнее имеет громадное значение, тут часто натыкаешься на чисто механические суждения. Чего стоит частое утверждение, мол, в нашем северном регионе и Канаде выпадает одинаковое количество осадков, следовательно, полеводы находятся в равных условиях. Делай все, как там, и засыплешься зерном. Если бы. Практики уточнят: за океаном основное количество осадков приходится на вегетативный период, а у нас дожди выпадают неравномерно: весной и летом, когда происходит рост зерновых и наливается колос, бывает, их не дождешься, зато к косовице – зарядят без устали. Так что в этом отношении любые сравнения по меньшей мере некорректны, тут надо вести речь именно о местных особенностях.

Они же таковы. Проливные дожди, так досаждавшие сельчанам всю осень, для будущего урожая оказались полезными, обильно напитав землю впрок. Еще до заморозков специалисты определили, что запасы продуктивной влаги в верхнем слое почвы в зависимости от фона – то есть по стерне, зяби, пару – составляли от 123 до 354% от нормы, в метровом слое – превышали ее в 1,5–2 раза. Снега затем выпало тоже гораздо больше усредненного показателя, запасы воды в нем по районам составляют от 22 до 179 мм, что около или больше нормы.

– Таким образом, – резюмировал первый заместитель акима области Айдарбек Сапаров, – поздне-летние, осенние и зимние осадки являются потенциальным источников запаса продуктивной влаги к посеву сельскохозяйственных культур как основы урожая 2015 года.

Дальше многое будет зависеть от природы, и тут поводов для волнений более чем достаточно. По словам директора областного филиала РГП "Казгидромет" Кымбат Мергалимовой, апрель и май ожидаются ветреными, дождливыми и холодными. При среднемесячной температуре 4–5 градусов тепла вкупе с порывистыми ветрами, дождями и мокрым снегом на конец апреля синоптики предрекают значительное похолодание: вплоть до минусовых значений. На май – ту же неустойчивую погоду с ночными заморозками в начале третьей декады. Потом, правда, следует ждать тепла, но к тому времени посевной кампании уже полагается выходить на финишную прямую. Так что каждый весенний день для аграриев будет на вес золота.

Пользоваться "погодными окнами" северяне умеют. Чтобы провести подготовку почвы и сев в оптимальные сроки, область располагает и опытными полеводческими кадрами и достаточным количеством техники, которой только с начала текущего года приобретено более 100 единиц на сумму 713 млн. тенге. Постоянно растет доля энергонасыщенных тракторов, комбайнов, одних посевных комплексов насчитывается порядка 1 100, а каждый из них по производительности заменяет одну-две бригады. Темпы технического перевооружения сделали регион привлекательным для производителей и поставщиков: дилерские и сервисные центры по реализации сельхозтехники, оборудования и запасных частей прочно заняли местную рыночную нишу, на территории СКО действуют 14 филиалов и представительств по обслуживанию широкого спектра техники от десятка фирм-поставщиков. Большую помощь селу оказывают промышленные предприятия Петропавловска и ремонтные заводы области. В настоящее время три четверти сельхозтехники находятся в состоянии готовности к весенне-полевым работам, по календарю это неплохой показатель.

В достаточном количестве имеется семян масличных и кормовых культур, картофеля. А вот по зерновым из-за осенних сложностей в 109 хозяйствах сложилась нехватка посевного материала в 37 тыс. тонн. Но это поправимо: 40 агроформирований приобретают недостающее зерно за счет участия в программе форвардного закупа, остальные восполняют дефицит на собственные средства. Проблема, отметил Айдарбек Сапаров, может возникнуть из-за качества семян: до сих пор на полный анализ их подали на 413 хозяйств меньше, чем в прошлом году. Это вызывает недоумение: ведь проверка производится полностью за государственный счет – в текущем году на эти цели предусмотрено 106 млн. тенге. И еще один негативный момент, который был озвучен на совещании. Суть в том, что уровень применения удобрений в области составляет 10 кг на гектар, а по нормативам полагается в 7–10 раз больше. В нынешнем году области выделены госсубсидии на удешевление минеральных удобрений иностранного производства до 30%, а отечественного – до 50%, гербициды аграриям тоже предлагаются по удешевленной цене. При такой поддержке нежелание "лишний раз" тратиться оборачивается для полеводов не только упущенной выгодой сегодня, но и последующим истощением земли, а настоящий хозяин такого допустить не вправе, поскольку он несет ответственность перед последующими поколениями. Значит, надо усилить разъяснительную работу среди крестьян. Ведь разумная "химизация" – одна из обязательных составляющих интенсивного ведения отрасли – и тут северяне вполне способны потягаться с теми же канадскими коллегами.

План развития АПК области на 2015 год построен на диверсификации аграрного сектора. Согласно рекомендации ученых Северо-Казахстанской опытной станции, доля зерновых и зернобобовых в структуре посевов должна составлять порядка 60%. Следовательно, под них отводятся 3,3 млн. из 4,35 млн. га общей посевной площади. Масличные займут 568 тыс., кормовые – 448 тыс., картофель – 28,5 тыс., овощи – 5,3 тыс. га. По мнению ученых, для рационального использования земли не в ущерб урожайности оптимально именно такое соотношение плюс не менее 10% площадей отводить под чистые пары.

Таким образом, на совещании были даны исчерпывающие ответы на вопросы "что", "как" и "зачем". Силы взвешены, ориентиры определены, стратегия составлена. Остается пожелать земледельцам удачи!

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