Север встретил теплом

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Максут ИРЖАНОВ
И это не случайно. Район известен тем, что здесь в мире и согласии живут и трудятся представители более 30 нацио­нальностей, внося свой вклад в развитие нашего общего дома – «Мәңгiлiк Ел».
Несмотря на северное расположение, погода в этот день выдалась солнечной и теплой. Само название района говорит о том, что здесь березовый край, и среди березовых лесов возведены десятки прекрасных сел. Основное занятие аккайынцев – земледелие. Земля отвечает им сторицей за упорный и благодатный труд. Урожаи зерновых ежегодно достигают 20–25 и даже более центнеров с гектара.

На митинге по случаю прибытия поезда ветеран труда, председатель украинского этнокультурного объединения «Мрия» Марина Полтавец сказала много добрых слов в адрес прибывших.
– Мы рады, что можем вот так встречаться, подводить итоги, жить и трудиться на благо нашего Казахстана. Более 20 лет я возглавляю наше этнокультурное объединение, и казахстанские украинцы делают все, чтобы было мирно, спокойно, красиво и благодатно на нашей родной земле, – сказала она.
Эта тема была продолжена на встрече с представителями НПО и этнокультурных объе­динений района. Речь шла о достижениях республики за 25 лет Независимости. Участники призвали и далее сообща трудиться над созданием сильного, динамично развивающегося современного Казахстана, а добиться этого можно только благодаря единству, сплоченности, миру и гражданскому согласию в нашем Обществе Всеобщего Труда.

Все бригады экспертов и консультантов работали по заранее намеченному плану.
Представители Министерства образования и науки РК встретились с учителями школ района. По словам эксперта дошкольного и среднего образования, информационных технологий МОН РК Айзады Мукажановой, были подняты вопросы по 12-летнему образованию, единому национальному тестированию, по образовательным кредитам и накопительным депозитам и т. д.

– Отрадно, что на встречу с нами пришли и старшеклассники, которым было интересно узнать о возможностях получения специального и высшего образования после окончания школы. Когда молодежь думает о своем будущем, это замечательно, – отметила А. Мукажанова.

Чуть более года назад, в ноябре 2014 года, в Смирново была сдана в эксплуатацию типовая поликлиника на 250 посещений в сутки, а потому для работы прибывших с поездом врачей были созданы хорошие условия. Для обращения к специалистам республиканского уровня и врачам узких специальностей было выдано 438 талонов, но и тем, кто не смог попасть в очередь, разрешалось дождаться приема.

После напряженного трудового дня команда поезда «Мәңгiлiк Ел» приняла участие в торжественном открытии финала областного зимнего спортивного праздника «Север». В программе соревнований – хоккей с шайбой и хоккей с мячом, лыжные гонки, шорт-трек и футзал. Хозяева соревнований, не раз бывавшие в призерах, намерены в родных стенах добиться победы в общекомандном зачете и завоевать главный приз акима области – автомобиль «Газель».

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