Северная Корея пообещала превратить Японию в пепел

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Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

"Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР", – цитирует центральное телеграфное агентство Кореи официальное заявление чиновника, который напомнил Японии, что она – островная страна и "не должна пускаться в авантюры перед лицом непобедимой и беспощадной ядерной державы", которую представляет из себя КНДР.

Раздражение КНДР вызвали заявления Японии о ее прочном союзе с США, которые звучат каждый раз в ответ на проводимые в последнее время с интервалом в неделю испытания баллистических и крылатых ракет КНДР, пояснил портал.

Напомним, последнее испытание произошло утром 7 июня, когда КНДР провела несколько пусков противокорабельных крылатых ракет.

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