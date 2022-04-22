Статьи
Северная Одиссея кандасов
Андрей Кратенко, Петропавловск

С рядом трудностей приходится сталкиваться переселенцам с юга на север страны.

Проблемы переселенцев и со­отечественников (кандасов) обсудили члены областного Общественного совета. В числе главных проблем они назвали некачественное строительство жилья (485 домов для переселенцев были построены наспех и сданы с грубыми дефектами), отсутствие постоянной работы, окончание социальных контрактов.

На заседании Общественного совета указывалось, что 556 переселенцев покинули СКО и вернулись в южные регионы, ссылаясь на семейные обстоятельства и состояние здоровья.

С 2017 года в Северный Казахстан по программе «Еңбек» прибыли 9 120 человек. В докладе заместитель руководителя управления координации занятости и социальных прог­рамм СКО Ринат Ельжасов отметил, что всем прибывшим гражданам были оказаны меры государственной поддержки на сумму 1,9 млрд тенге. Но остались жить в новых местах 94% переселенцев.

Статистика по кандасам: с 2016 года в СКО прибыли 850 соотечественников из таких стран, как Китай (342 человека), Узбекистан (201), Россия (118), Монголия (143), Иран (33), Афганистан (8), Таджикистан (2), по одному человеку из Туркменистана, Кыргызстана и Украины.

– На 2022 год Министерством труда и социальной защиты населения утверждена квота в 2 685 человек, в том числе 129 кандасов, – отметил Ринат Ельжасов. – Мероприятия по переселению граждан будут продолжены уже в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны». Новый проект нацелен на устранение дефицита кадров. В СКО на электронной бирже труда зарегистрированы 1 740 вакансий.

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО Кайрат Мустафин пояснил, что за три года для переселенцев в СКО было выкуплено 1 206 домов на 8,63 млрд тенге, в 485 из них выявили дефекты и замечания: плохое утепление кровли и полов, отсутствие сантехники, некачест­венная установка входных дверей и т. д.

Член Общественного совета СКО Павел Афанасьев процитировал Хадишу Адай, приехав­шую из Ирана: «В доме прохладно, печь установили неправильно, стены тонкие, двери трясутся от ветра. Комната, которая должна быть туалетом и ванной, готова наполовину. Мы прибыли из теплой страны, переносить холода сложно».

На окраине города Сергеевки появился целый микрорайон для переселенцев и кандасов. Новенькие дома выглядят нарядно. Но переселенец по имени Сержан утверждает, что это обманчивое впечатление: «Да, нам дали новое жилище, но оно в ужасном состоянии. Снаружи тонкий слой пеноблока, вместо фундамента – шлакоблок. Канализационная труба торчит снаружи, зимой она перемерз­ла. Первый раз в Сергеевку я приезжал летом, сходил в центр занятости, мне сказали, что работу дадут. После этого я перевез семью, много денег потратил на переезд. По образованию я певец. Устроился на работу в Дом культуры, получал 40 тысяч тенге. Ну какие это деньги? Зарплату еще и задерживали. Я ушел работать в крестьянское хозяйство весовщиком, получаю теперь около 150 тысяч тенге. Официальная цена нашего дома – 7,5 миллиона тенге, но реально он стоит 2,5. Новые дома строят здесь быстро. За полтора месяца возвели 14 строений. И все они такого же ужасного качества, как наш дом».

Павел Афанасьев привел данные из отчета ревизионной комиссии по СКО, в нем, в частнос­ти, указывается, что «основная причина низкого качества домов – это низкая стоимость и минимальные требования к материалам и строительным конструкциям в технической спецификации, в которой не учтен необходимый уровень теплоизоляции жилых помещений в зимний период».

– Практически все микрорайоны для переселенцев и репатриантов находятся на окраинах городов и сел, – сказал в заключение, выступая на заседании Общественного совета СКО, Павел Афанасьев.

Северо-Казахстанская область не перестала быть одной из самых бедных. Валовый регио­нальный продукт составляет всего 1,6% от ВВП страны, и жить на севере с каждым годом становится все дороже.

– Дорого тут почти все, – считает вышеупомянутый переселенец Сержан, – продукты, одежда, инструменты, стройматериалы. Один и тот же профлист в Шымкенте стоит 6 000, а здесь – 22 000 тенге.

Популярное

Все
Прославил Казахстан в Египте
К планете – бережно и с любовью
Конкретика вместо лозунгов
Наш современник
Где кулич и тесто, там и наше место
Особый статус
И форма, и питание требуют внимания
​​​​​​​В предгорьях Заилийского Алатау
Северная Одиссея кандасов
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
ОСИлим ли?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Роналду сообщил о смерти сына
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Статьи
Затравленные сети
Статьи
​​​​​​​В предгорьях Заилийского Алатау
Статьи
И форма, и питание требуют внимания
Статьи
Особый статус
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021