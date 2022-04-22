Северная Одиссея кандасов

С рядом трудностей приходится сталкиваться переселенцам с юга на север страны.

Проблемы переселенцев и со­отечественников (кандасов) обсудили члены областного Общественного совета. В числе главных проблем они назвали некачественное строительство жилья (485 домов для переселенцев были построены наспех и сданы с грубыми дефектами), отсутствие постоянной работы, окончание социальных контрактов.

На заседании Общественного совета указывалось, что 556 переселенцев покинули СКО и вернулись в южные регионы, ссылаясь на семейные обстоятельства и состояние здоровья.

С 2017 года в Северный Казахстан по программе «Еңбек» прибыли 9 120 человек. В докладе заместитель руководителя управления координации занятости и социальных прог­рамм СКО Ринат Ельжасов отметил, что всем прибывшим гражданам были оказаны меры государственной поддержки на сумму 1,9 млрд тенге. Но остались жить в новых местах 94% переселенцев.

Статистика по кандасам: с 2016 года в СКО прибыли 850 соотечественников из таких стран, как Китай (342 человека), Узбекистан (201), Россия (118), Монголия (143), Иран (33), Афганистан (8), Таджикистан (2), по одному человеку из Туркменистана, Кыргызстана и Украины.

– На 2022 год Министерством труда и социальной защиты населения утверждена квота в 2 685 человек, в том числе 129 кандасов, – отметил Ринат Ельжасов. – Мероприятия по переселению граждан будут продолжены уже в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны». Новый проект нацелен на устранение дефицита кадров. В СКО на электронной бирже труда зарегистрированы 1 740 вакансий.

Заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО Кайрат Мустафин пояснил, что за три года для переселенцев в СКО было выкуплено 1 206 домов на 8,63 млрд тенге, в 485 из них выявили дефекты и замечания: плохое утепление кровли и полов, отсутствие сантехники, некачест­венная установка входных дверей и т. д.

Член Общественного совета СКО Павел Афанасьев процитировал Хадишу Адай, приехав­шую из Ирана: «В доме прохладно, печь установили неправильно, стены тонкие, двери трясутся от ветра. Комната, которая должна быть туалетом и ванной, готова наполовину. Мы прибыли из теплой страны, переносить холода сложно».

На окраине города Сергеевки появился целый микрорайон для переселенцев и кандасов. Новенькие дома выглядят нарядно. Но переселенец по имени Сержан утверждает, что это обманчивое впечатление: «Да, нам дали новое жилище, но оно в ужасном состоянии. Снаружи тонкий слой пеноблока, вместо фундамента – шлакоблок. Канализационная труба торчит снаружи, зимой она перемерз­ла. Первый раз в Сергеевку я приезжал летом, сходил в центр занятости, мне сказали, что работу дадут. После этого я перевез семью, много денег потратил на переезд. По образованию я певец. Устроился на работу в Дом культуры, получал 40 тысяч тенге. Ну какие это деньги? Зарплату еще и задерживали. Я ушел работать в крестьянское хозяйство весовщиком, получаю теперь около 150 тысяч тенге. Официальная цена нашего дома – 7,5 миллиона тенге, но реально он стоит 2,5. Новые дома строят здесь быстро. За полтора месяца возвели 14 строений. И все они такого же ужасного качества, как наш дом».

Павел Афанасьев привел данные из отчета ревизионной комиссии по СКО, в нем, в частнос­ти, указывается, что «основная причина низкого качества домов – это низкая стоимость и минимальные требования к материалам и строительным конструкциям в технической спецификации, в которой не учтен необходимый уровень теплоизоляции жилых помещений в зимний период».

– Практически все микрорайоны для переселенцев и репатриантов находятся на окраинах городов и сел, – сказал в заключение, выступая на заседании Общественного совета СКО, Павел Афанасьев.

Северо-Казахстанская область не перестала быть одной из самых бедных. Валовый регио­нальный продукт составляет всего 1,6% от ВВП страны, и жить на севере с каждым годом становится все дороже.

– Дорого тут почти все, – считает вышеупомянутый переселенец Сержан, – продукты, одежда, инструменты, стройматериалы. Один и тот же профлист в Шымкенте стоит 6 000, а здесь – 22 000 тенге.