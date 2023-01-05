Северное вдохновение

Вниманию ценителей прекрасного представлены почти полсотни живописных и графических работ как признанных мастеров, так и начинающих авторов. Все они входят в Северо-Казахстанский областной филиал Союза художников РК.

– В экспозиции – картины Айдарбека Калдырова, Марата Кожахметова, Игоря Василенко, Алтын Каримовой, Галии Кожахметовой и других. Десять лет мы не видели работ Валерия Крестникова, и вот, наконец, он снова с нами. Интерес посетителей вызывают и акварельные пейзажи Анатолия Тюрина, – говорит организатор выставки Вера Гончарова.

Впервые представлены картины художников-педагогов, которые прошли отбор в Союз художников РК. Произведения молодых авторов выполнены в современных техниках. К примеру, Ксения Федорова пишет спиртовыми чернилами на пластике, и у нее получаюся яркие интерьерные работы.

По словам Веры Гончаровой, несмотря на различные способы выражения, всех художников объединяет главный лейтмотив – любовь к родному краю.

– Кто-то из них придерживается классических приемов, а кто-то пробует новаторские методы. Так, Айдарбек Калдыров использует необычные оттенки, добавив в свои краски кислотности, и мазки у него динамичные. Валерий Крестников делает работы на эмоциональной волне, в них много экспрессии. Получаются интересные авторские абстракции. Алтын Каримова пишет пейзажи. Галия Кожахметова – пейзажи и портреты, краски у нее яркие, насыщенные – это признак современной колоритной живописи, хотя автор, конечно, приверженец академической манеры письма, – рассказывает Вера Гончарова.

Яркое впечатление производят работы педагога Анастасии Глухих. Она выпускница колледжа искусств, лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при конкурса Stars of Germany. Не так давно Анастасия приняла участие в международном конкурсе Golden Time Talant. Две ее работы («Закат Африки» и «Балерины») заняли второе место, автор получила приглашение на выставку в Лондон.

Напомним, что Северо-Казахстанский областной музей изобразительных искусств был открыт в Петропавловске в 1989-м. Музей расположен в старинном деревянном особняке, который с 1982 года считается памятником истории и культуры Казахстана. Базой для открытия музея послужил отдел изобразительного искусства Северо-Казахстанского историко-краеведческого музея. В фондах хранится около 5 000 экспонатов, в том числе работы художников Николая Хлудова и Абылхана Кастеева.