Северные «подберезовики»

Под пологом высоких берез в северных широтах страны могут расти груши, яблоки и даже... абрикосы.

Подберезовиками на севере Казах­стана теперь могут считаться не только грибы, но и абрикосы. А еще орехи, хурма, яблоки. Высаживая фруктовые деревья под сенью берез, ученый-биохимик из Петропавловска Тимур Зверяченко надеется, что уже скоро его «березовый сад» принесет разнообразные плоды.

В 2017 году доцент Северо-Казахстанского университета Тимур Зверяченко получил грант на организацию коммерческого и экологического кластера лесного хозяйства. Сначала он заказал семена фруктовых деревьев, потом вырастил саженцы и акклиматизировал, высаживая их не только в оранжерее, но и в открытом грунте.

Идейным вдохновителем этого эксперимента Тимур считает своего деда Василия Михайловича Зверяченко, который еще в 1949 году начал создавать «зеленое кольцо» вокруг Петропавловска. Вслед за дедом внук считает, что лесное хозяйство может приносить постоянную прибыль, если использовать леса не только для производства древесины.

Оказывается, под пологом высоких берез даже в северных широтах могут расти многие теп­лолюбивые деревья вплоть до абрикосов. Все потому, что под березовым пологом создается благоприятный микроклимат. Большие деревья защищают маленькие от мороза и ветра.

В Канаде, как и в Казахстане, резко континентальный климат, но там уже давно таким способом научились выращивать экзотичес­кие фрукты и ягоды. Проект Тимура Зверяченко оказался жизнеспособным. Доходы от него теперь превышают расходы, соз­даются новые рабочие места.

Продуктивной идеей лесного садоводства заинтересовались пчеловоды. Они выразили желание выращивать под сенью берез медоносные липы разных сортов, которые могли бы цвести с ранней весны до поздней осени.