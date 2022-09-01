Северный полюс успеха

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Андрей Кратенко

Передовым опытом поделились аграрии Северо-Казахстанской области в ходе первого республиканского слета животноводов.

Фермерам страны были представлены современные технологии, успешно внедренные в северном регионе. В работе слета принял участие министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

В селе Чапаево Кызылжарского района участники встречи посетили молочный комп­лекс ТОО «Кызылжар-сут», осмотрели выставку животных, сельскохозяйст­венной техники и фермерской продукции.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что в регионе осуществляется 31 проект с объемом инвестиций более 76 млрд тенге. В числе самых важных – новые молочно-товарные фермы, три птицефабрики, свинокомплекс, шесть элеваторов. Льготные кредиты выдаются под 4% годовых, предоставляется отсрочка по кредиту на 2 года, действует лояльная залоговая практика.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев обратил внимание на общую тенденцию развития животноводства.

– Эта отрасль в аграрном секторе стабильно развивается, о чем свидетельствуют устойчивые темпы роста поголовья скота и птицы, улучшение качественных показателей, повышение продуктивности, – отметил он. – Республика обеспечивает себя говядиной, бараниной, кониной и куриным яйцом. По мясу птицы за последние 3 года удалось снизить зависимость от импорта с 51 до 35%. В ближайшие 4 года мы планируем этот показатель свести к минимуму и стать полностью самодостаточными по мясу птицы. Все это произошло благодаря мерам государственной поддержки.

За последние 5 лет объем субсидий на развитие животноводства вырос более чем на 60% и составил в текущем году 124,5 млрд тенге. В качестве примера эффективного привлечения инвестиций Ербол Карашукеев указал на Северо-Казахстанскую область.

По его словам, регион находится в авангарде развития отечественного животноводства. Ярким примером для других регионов страны служит его молочное направление.

– Благодаря государственной поддержке начиная с 2018 года здесь построено 22 молочно-товарные фермы, где в общей чис­ленности содержится 15,2 тысячи голов крупного рогатого скота, – сказал глава Минсельхоза. – В эти проекты вложено 23 миллиарда тенге, создано 650 новых рабочих мест. Ведется строительство еще одиннадцати молочно-товарных ферм, из них восемь планируют ввести в эксплуатацию уже в текущем году.

В рамках слета состоялась церемония награждения лучших руководителей и специалистов животноводства медалями «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник сельского хозяйства», почетными грамотами и благодарственными письмами.

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