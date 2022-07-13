«Северный поток» на ремонте

Газопровод «Северный поток» с 11 июля остановился на плановое обслуживание. По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.

Как отмечает Интерфакс, техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа – от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран – производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.

Вместе с тем, учитывая обстоя­тельства, Европа опасается, что работа газопровода может и не возобновиться через 10 дней.

Как отмечается в сообщении Русской службы ВВС, если три года назад «Газпром» ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки, то в мае 2022 года поставки сократились до 250 млн, начале июля – до 140 млн кубометров в сутки. В ближайшие 10 дней Европе обещают всего 75 млн.

«Нужно готовиться к дальнейшим перебоям в поставках газа и даже к полному отключению со стороны России», – цитирует ВВС главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сделавшую такое предупреждение на прошлой неделе.

По ее словам, Еврокомиссия готовится уже к концу этой недели представить проект чрезвычайного плана борьбы с энергетическим кризисом.