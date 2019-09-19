Северный рис

Вслед за южными и центральными районами во второй декаде сентября жатва стартовала и в Казалинском районе, рисовые плантации которого географически относятся к самым северным на планете.

Из-за климатических условий здесь уборка, как правило, начинается с двухнедельной задержкой. Однако теперь все сельхозформирования, специализирующиеся на производстве злака, вошли в активную фазу жатвы: ежедневно рис скашивается на площади в 2 835 га и обмолачивается на 2 592 га. Специалисты прогнозируют завершение сбора в лучшие сроки, уже до 5 октября – до того, как начнется традиционный период осенних дождей.

По сведениям областного управления сельского хозяйства, нынешний сельхозсезон оказался весьма продуктивным для рисоводов. Благодаря благоприятным погодным условиям своевременно был произведен посев злака и все последующие агротехнические мероприятия. На должном уровне прошла и подготовка к сбору урожая, в том числе полностью решен вопрос по обеспечению удешевленными горюче-смазочными материалами, отремонтирована и приобретена новая уборочная техника.

Из 87 933 га рисового клина уже скошено 32 028 и обмолочено 24 615 га. При этом средняя урожайность, по предварительным данным сельхозведомства, составляет 49,1 ц/га, или на 3,6 центнера больше, нежели на аналогичную дату в минувшем году.

В то же время практически все крупные производители отчитываются о более существенных показателях сбора зерна. Например, в ТОО «Достык-жер МК» Кармакшинского района средняя урожайность в текущем году достигает 55 ц/га, в ТОО «Магжан и К» Сырдарьинского района получают по 57,9 ц/га, а в ТОО «Байтабын» Жалагашского района рисовые плантации в среднем дают по 65 ц/га.