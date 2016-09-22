Северо-Казахстанская область может быть не только монозерновым регионом – Назарбаев
Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область посетил ТОО "Шағала Агро", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству сельскохозяйственных культур.
Главу государства проинформировали о ходе уборочных работ, основных показателях агропромышленного комплекса региона и принимаемых мерах по его дальнейшему развитию.
Президенту были представлены образцы сельскохозяйственной техники, производимой предприятиями Северо-Казахстанской области.
Нурсултан Назарбаев провел беседу с механизаторами и представителями ведущих аграрных компаний области. В ходе встречи были отмечены позитивные изменения в отрасли, произошедшие за годы независимости страны.
"Ваше хозяйство доказало, что Северо-Казахстанская область может быть не только монозерновым регионом. На этой земле также хорошо растут все виды масличных культур. В настоящее время в агропромышленном секторе решены все основные проблемные вопросы. Теперь необходимо повышать производительность труда и качество производимой продукции", – сказал Глава государства.
В свою очередь аграрии поблагодарили Президента Казахстана за всестороннюю поддержку и эффективную государственную политику в сельскохозяйственной отрасли.
В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал собравшимся плодотворной работы, успехов и благополучия.