Северокорейский лидер приказал казнить разведчиков – СМИ

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В КНДР казнены 6 чиновников, контролировавших работающих за рубежом граждан. Об этом сообщил сегодня в Сеуле агентству "Ренхап" председатель Ассоциации членов семей похищенных Чой Сон Ён, пишет ТАСС
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"Ким Чен Ын приказал публично казнить шесть человек, включая сотрудников разведки, в связи с тем, что они не справились со своей задачей", – отмечает агентство. На расстреле присутствовали около 200 человек – коллеги казненных и члены семей граждан, работающих за границей.
В начале апреля этого года группа из 13 сотрудников ресторана КНДР в Китае бежала в Южную Корею. Спустя месяц их примеру последовали еще три официантки из другого ресторана КНДР в Китае. Пхеньян заявляет, что его граждане были похищены южнокорейскими спецслужбами и требует от Сеула вернуть их на родину.