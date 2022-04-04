Стабилизировать цены на ранние овощи в Костанайском регионе намерены за счет их поставок из Туркестанской области.

Для развития торговых отношений с южными аграриями в марте костанайская делегация отправилась в Туркестанскую область. В результате удалось наладить контакты с производителями сельскохозяйственной продукции четырех районов: Келесского, Мактааральского, Жетысайского и Сарыагашского.

Первыми свой товар на прилавки магазинов Костаная поставит ТОО «Еспол». С полей предприятия будут завозить белокочанную капусту.

– АО «СПК «Тобол» заключило форвардный договор с ТОО «Еспол» о поставке капусты в объеме 50 тонн по 200 тенге за килограмм. Общая сумма договора составила 10 миллионов тенге. На данный момент выплачен аванс в размере 50%, – сообщила директор департамента по работе со стабфондом АО «СПК «Тобол» Мадина Махмутова. – Поставка капусты планируется ориентировочно 10–15 апреля. Цена продажи ее населению будет установлена после доставки в Костанай. Но она не окажется выше среднестатистической стоимости.

Учитывая, что потребность в ранней капусте в период с апреля по июнь в Костанайской области составляет 270 тонн, законтрактованного товара хватит примерно на полмесяца. Но это только начало. В СПК «Тобол» пояснили: если первая партия придется местным жителям по вкусу, то будет рассмотрен вопрос о пролонгации договора с поставщиком.

Кроме того, в последующем планируется организовать бесперебойные поставки не только капусты, но и раннего картофеля, моркови и лука, выращенных руками туркестанских земледельцев. Ожидается, что эти меры позволят не допустить необоснованного роста цен на овощи в период межсезонья.

Надо сказать, что сегодня по примеру костанайцев работают и в других регионах Казахстана, заключая договоры с туркестанскими производителями картофеля и овощей.

В нашем регионе за последние годы по такому пути пошли впервые. Но раньше в Костанае были хорошо налажены контакты с овощеводами юга страны.

В начале нулевых в областной центр каждую весну приезжали караваны с южными овощами и фруктами. Так в регионе боролись с сезонным подорожанием, действуя на рыночные цены рыночными же методами.