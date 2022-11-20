"Наступил исторический момент" – международный наблюдатель о выборах

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С исторической точки зрения, строительство нового государства требует предпринятия ряда шагов. Своим мнением по данному поводу поделился председатель международного института Тиберио Грациани в центре содействия международным наблюдателям на внеочередных выборах президента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан - очень молодая республика. С исторической точки зрения, строительство нового государства требует предпринятия ряда шагов. Первый шаг - это политические институты, у которых была централизованная власть. В первые 20 лет в этом молодом государстве необходимо было много чего сделать. Мы проводили экономический анализ и наблюдали экономический рост. Это привело к изменениям в обществе", – отметил спикер.

По его словам, cейчас важно обеспечивать высокий уровень демократии, необходимы мотивированные граждане.

"Сейчас наступил исторический момент. Я в прошлый раз принимал участие в выборах в 2019 году в качестве наблюдателя здесь, в Астане. Сегодня я побывал на шести избирательных участках и был удивлен тому факту, что избиратели приходили на голосование рано. В Италии у нас было не так. Сегодня никаких нарушений я не увидел, всё проходит нормально. Я поговорил с местными наблюдателями и представителями студенческого общества Казахстана", – дополнил Грациани.

Генеральный секретарь Итальянского института по вопросам Азии Доменико Пальмиери рассказал, что он первый раз в Казахстане.

"Это мой первый опыт наблюдателя здесь. Когда ваше посольство в Риме пригласило меня быть наблюдателем, я был очень рад, потому что я слышал много о Казахстане. Сегодня утром мы посетили около 10 участков. Я был очень рад видеть счастливых людей в хорошем настроении", – сказал Доменико Пальмиери.