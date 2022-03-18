"Сейчас не время расслабляться" – Смаилов дал поручения по реформам Президента

18 марта состоялось внеочередное заседание Правительства РК по оперативной реализации поручений Главы государства, озвученных им в Послании народу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов акцентировал внимание на том, что представленные Президентом политические реформы являются новым историческим периодом в укреплении государственного строительства и ярким примером реализации концепции «Слышащего государства».

В ходе внеочередного заседания о текущей и оперативной ситуации в стране и отраслях отчитались главы государственных министерств и ведомств.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев доложил, что ведомством совместно с регионами начата перепроверка готовности сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений. По его словам, готовность техники к весенне-полевым работам составляет 95%, но к началу проведения будет доведена до 100%.

Как сообщил министр, уже начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива, в целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн, что больше на 20 тыс. тонн, чем в 2021 году, по цене на 12-15% ниже рыночной. Засыпано 2,3 млн тонн семян или 100% от плана.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, в свою очередь, уточнил, что совместно с акиматами регионов предприняты все необходимые меры для обеспечения фермеров водой для весенне-полевой кампании. По данным министра, ситуация с накоплением воды на Токтогулском водохранилище постепенно нормализуется, и с Кыргызстаном достигнута договоренность по получению дополнительных объемов воды в пик вегетации.

Первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков сообщил, что в стране имеется 1,3 млн тонн запасов продовольственных товаров, что является «достаточным для обеспечения потребности населения».

«С учетом стабфондов общий объем финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров будет доведен до 140 млрд тенге», — уточнил вице-министр.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что «в соответствии с поручением Главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату».

Он также сказал, что в целях упрощения закупок предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3000-кратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках.

В своем выступлении министр национальной экономики РК Алибек Куантыров вкратце рассказал, что ведомством будет проводиться работа по трем основным направлениям: совершенствование административно-территориального устройства страны; децентрализация местного самоуправления; первоочередные антикризисные меры.

По словам А. Куантырова, министерством в 2021 году начата разработка проектов Закона «О местном самоуправлении в РК» и сопутствующих НПА. Проекты законов предусматривают нормы по разграничению полномочий органов местного гоcуправления и местного самоуправления, расширения имущественных прав органов МСУ и упрощения процедур проведения госзакупок на уровне МСУ.

«В целях расширения полномочий маслихатов, функции по распределению средств БНУ будут закреплены за ними», — уточнил он.

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров доложил, что во исполнение поручений Президента работа ведомства будет направлена на развитие конкурентной среды для СМИ, которые будут осуществлять гражданский контроль.

По словам А. Умарова, с учетом запросов общества и интересов государства будет пересмотрен новый закон о СМИ: «Процесс будет осуществляться на основе широкого общественного и экспертного обсуждения, — сказал министр. — Таким образом, будут учтены все актуальные вопросы, вызывающие интерес у журналистского сообщества к действующему законодательству».

Министр информации также добавил, что его ведомством с учетом требований времени в рамках реализации концепции «Слышащего государства» будут разработаны новые подходы по государственной информационной работе.

Заслушав доклады, Премьер-министр РК поручил Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и ответственными государственными органами внести Антикризисный план в Правительство до 25 марта 2022 года.

«Главой государства поручено оперативно реализовать пакет антикризисных мер, — заявил А. Смаилов. — Антикризисные меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля над инфляцией, стабилизацию на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также на развитие предпринимательства».

Также уполномоченным государственным органам было поручено безотлагательно приступить к разработке и обсуждению всех законопроектов, необходимых для обеспечения предложенных Главой государства реформ.

«Глава государства поставил перед нами масштабные задачи по прогрессивному развитию нашего государства, повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшению качества жизни и благосостояния народа, — заявил Премьер-министр РК. — Сейчас не время расслабляться. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. Мы должны оправдать доверие общества».