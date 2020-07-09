Сейчас очень важно не сеять панику - депутат Ольга Перепечина

"Сейчас очень важно не сеять панику. Мы должны понимать, что государство принимает экстренные меры для борьбы с пандемией. Президент заявил о создании мобильных медбригад для оказания помощи на дому, сейчас их 400, будет 3,5 тысячи. Кроме того, решается вопрос с обеспечением лекарственными препаратами не только больниц, но и аптек, главное чтобы казахстанцы не скупали все препараты впрок.



Кстати, упрощены процедуры для ввоза, сокращены сроки регистрации и сертификации противовирусных лекарств для лечения коронавируса. Решили вопрос с дефицитом парацетамола и антибиотиков в аптечной продаже. Формируются новые места для приема и лечения больных COVID-19.



После поручения Главы государства их количество увеличили на 70 процентов. Военные медики тоже активно вовлечены в борьбу с коронавирусом. Закупается дополнительное оборудование для проведения диагностики болезни - ПЦР-тестов. От нас требуется только понимание всей серьёзности ситуации, соблюдение санитарных мер безопасности и спокойствие. Мы действительно, именно сейчас, должны объединиться, чтобы вместе предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и остановить гибель людей", - сказал депутат.



Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам.



Мы должны понимать, что государство принимает экстренные меры для борьбы с пандемией. Такое мнение высказала депутат Сената Парламента РК Ольга Перепечина в связи с телевизионным обращением Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz.