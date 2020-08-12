Сейф с 11 млн тенге и золотом вынесли воры из квартиры в Караганде

Закон и Порядок
Фото: polisia.kz
Карагандинские оперативники предотвратили кражу, ущерб от которой составил бы 20 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Как стало известно, 11 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела установили группу злоумышленников, объектом пристального внимания которой стала квартира 33-летнего жителя города.

Полицейские разработали операцию по перехвату "домушников", которая позволила перехватить группу на месте преступления. На первом этапе оперативники подкараулили и задержали автомобиль во дворе дома, где расположена квартира потерпевшего. За рулем находился 32-летний соучастник преступления.

Следующим этапом оставалось выждать момент, когда остальные участники преступления будут выходить из подъезда. Когда злоумышленники показались во дворе дома, один из них нес дорожный чемодан. В момент захвата, бросив уличающий "груз", домушники попытались скрыться, но были задержаны оперативниками. Это были трое мужчин в возрасте от 28 до 35 лет, двое из которых оказались жителями Семея, третий родом из Караганды.

Как выяснилось, преступники, проникнув в квартиру потерпевшего, вынесли сейф, в котором находились 11 млн тенге и золотые изделия. Сумма ущерба составила 20 млн тенге.

В настоящее время проводятся необходимые действия, в результате которых будет принято процессуальное решение.

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