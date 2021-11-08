Сейф с долларами и золотом украли два брата в Сарыагаше

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Два брата, похитившие сейф с деньгами и драгоценностями, осуждены в Сарыагаше, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Как сообщается, в Сарыагашский РОП обратился местный житель. Со слов потерпевшего, неизвестные проникли в его дом и похитили из спальни сейф с 11 000 долларами США и золотыми украшениями. Общая сумма ущерба составила около 10 миллионов тенге.
С получением заявления стражи порядка провели следственно-оперативные мероприятия: осмотрели близлежащие территории, проверили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев и соседей, изучили круг знакомых и родственников.
В результате кропотливой работы полицейские установили личность подозреваемых лиц. Ими оказались два брата – сваты потерпевшего. Один из подозреваемых ранее был судим.
Как выяснилось, братья, желая заработать легких денег, решили обокрасть свата. Воспользовавшись отсутствием людей, они проникли в дом и украли из спальни сейф. Затем на пустынном месте, за селом, вскрыли его. Золото оставили себе, а деньги потратили на собственные нужды.
Данный факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража". После завершения досудебного расследования дело направили в суд.
Решением суда ранее судимый 30-летний мужчина лишен свободы сроком на 5 лет. А его 32-летнему брату назначили наказание в виде ограничения свободы на 4 года и 7 месяцев.