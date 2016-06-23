​Сейшелы примут участие

Глава МИД Сейшельских Островов выразил надежду, что ЭКСПО-2017 позволит начать взаимовыгодное сотрудничество наших стран в области возобновляемой энергии, а также развитии науки и новых технологий. Он также отметил необходимость развития двустороннего взаимодействия в сфере туризма.

Б. Амреев поблагодарил сейшельскую сторону за поддержку международных инициатив Казахстана и отметил необходимость установления более интенсивных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух государств. Казахстанский дипломат также подчеркнул важность торгово-экономического сотрудничества и туристического обмена между Казахстаном и Сейшелами.