Общество
Сейтказы Матаева освободят условно-досрочно
В Капшагайском городском суде Алматинской области удовлетворили ходатайство об условно-досрочном освобождении главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева. Об этом заявил адвокат Андрей Петров, пишет Sputnik Казахстан.



"Суд огласил постановление, решил освободить Матаева условно-досрочно и установить пробационный контроль по месту жительства. Остался ему срок – 1 год 4 дня. Мы еще просили освободить от дополнительного наказания, а именно запрета на занятие организационных и распорядительных должностей, но в этом суд отказал", – сообщил Петров.

По его словам, постановление суда вступит в силу через 15 дней, однако прокурор может обжаловать решение суда.

"Прокурор был против, просил отказать в ходатайстве полностью, но суд поддержал нас. Если не внесут протест, то мы повезем Матаева домой", – добавил адвокат.

Как отмечается, ранее адвокаты Матаева не раз пытались ходатайствовать о смягчении наказания. Так, например, 20 июля Капшагайский городской суд не удовлетворил аналогичное прошение.

Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавлявшие информационное агентство "КазТАГ", обвинены в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Отец и сын Матаевы в ходе судебного разбирательства вину не признали.

Судом первой инстанции Сейтказы Матаев был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын Асет Матаев − к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила в силе основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.

В апреле стало известно, что бывшему главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву по амнистии в честь 25-летия независимости Казахстана сократили срок на 2 года 8 месяцев. Асет Матаев под амнистию не попал.

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