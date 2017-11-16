Сейтказы Матаева освободят условно-досрочно

В Капшагайском городском суде Алматинской области удовлетворили ходатайство об условно-досрочном освобождении главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева. Об этом заявил адвокат Андрей Петров, пишет Sputnik Казахстан.
"Суд огласил постановление, решил освободить Матаева условно-досрочно и установить пробационный контроль по месту жительства. Остался ему срок – 1 год 4 дня. Мы еще просили освободить от дополнительного наказания, а именно запрета на занятие организационных и распорядительных должностей, но в этом суд отказал", – сообщил Петров.
По его словам, постановление суда вступит в силу через 15 дней, однако прокурор может обжаловать решение суда.
"Прокурор был против, просил отказать в ходатайстве полностью, но суд поддержал нас. Если не внесут протест, то мы повезем Матаева домой", – добавил адвокат.
Судом первой инстанции Сейтказы Матаев был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын Асет Матаев − к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила в силе основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.
В апреле стало известно, что бывшему главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву по амнистии в честь 25-летия независимости Казахстана сократили срок на 2 года 8 месяцев. Асет Матаев под амнистию не попал.