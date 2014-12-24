СЭЗ «Оңтүстік»: за заводом завод

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Проект реализован ТОО «Kazbiolife» в рамках Карты индустриализации ГП ФИИР. Его стоимость составляет 650 млн. тенге. Проектная мощность предприятия позволяет производить 10,4 тыс. тонн картонной бумаги, или 10 млн. кв. м трехслойного и пятислойного гофрокартона в год. Из него тут же, в цехе, изготавливают тару для упаковки разнообразной продукции. Ее потребителями уже стали десятки местных товаропроизводителей. Среди них такие крупные предприятия, как ТОО «Ордабасы кус», ТОО «Шымкент май».
– К каждому потребителю у нас индивидуальный подход, ведь все они нуждаются в специфической упаковке, – говорит генеральный директор ТОО «Kazbiolife» Улан Махамбетов. – Сейчас работаем по 10 штанс-формам, выпуская упаковку с 5-цветной печатью. На начальном этапе имеем заказы, позволяющие загрузить технологические линии на половину нашей мощности. Поэтому мы активно заняты привлечением новых заказчиков, расширяя свой рынок сбыта в соседних Кзылординской и Жамбылской областях.
На предприятии создано 56 новых рабочих мест. Для реализации проекта на территории СЭЗ «Оңтүстік» выделен земельный участок площадью 4,65 га. Оборудование приобретено в лизинг через региональный инвестиционный центр «Максимум». Производственная линия полностью автоматизирована.
Параллельно с запуском производства на предприятии занимаются реализацией еще одного проекта. Он предполагает производство картонной бумаги из макулатуры. Это обойдется почти в 2 млрд. тенге. Здесь получат работу еще 80 человек. Дополнительные рабочие места будут созданы и в пунктах по сбору макулатуры, которые предполагается открыть повсеместно. Основой для выпуска собственного сырья будут служить на 70% макулатура и на 30% целлюлоза, завод по производству которой находится по соседству в СЭЗ «Оңтүстік».
Аким ЮКО Аскар Мырзахметов лично ознакомился с работой предприятия и перспективами его развития. В интервью «Казахстанской правде» руководитель региона сказал, что СЭЗ «Оңтүстік» вполне оправдывает свое предназначение, хотя и отличается от других подобных зон в других областях тем, что ориентирована она только на предприятия легкой промышленности. Уже сегодня на 1 тенге бюджетных средств удалось привлечь 17,5 тенге иностранных инвестиций.
На данный момент в СЭЗ свободны 43% площади. Между тем в текущем году на территории СЭЗ «Оңтүстік» реализовано 7 проектов. Сумма инвестиций, которая была в них вложена, составила 13,6 млрд. тенге. Работу на новых предприятиях нашли 1 177 человек.
До конца года предполагается запустить еще один завод. Всего же одобрено 19 проектов. Их общая стоимость составляет 1 млрд. долларов. Часть проектов реализуется совместно с иностранными инвесторами. Так, например, комплексная текстильная фабрика ТОО «KazKOREAN textile» на 50% принадлежит корейским инвесторам. Запуск предприятия обойдется в 10,8 млрд. тенге. При выходе на полную мощность оно сможет производить в год 25 тыс. тонн готовой продукции. С корейскими партнерами будет запущено и предприятие по производству носочно-чулочных изделий «Алем БТ». Проект оценивается в 8 млрд. тенге и после выхода на проектную мощность будет выпускать 3 млн. штук изделий в год.
Хорошим стимулом для отечественных и иностранных инвесторов является то, что в СЭЗ «Оңтүстік» предусмотрен целый ряд льгот: обнуление налога на имущество, земельного и корпоративного подоходного налога до 2030 года, освобождение от ввозной таможенной пошлины на оборудование и сырье.

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